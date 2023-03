Le parlement annuel de la Chine va mettre en uvre le resserrement de l'emprise de Xi

Près de 3 000 délégués se réuniront dans le Grand Hall du Peuple, à l'ouest de la place Tiananmen, pour le premier Congrès national du peuple (CNP) de l'ère post-zéro-COVID, bien que certaines précautions demeurent, notamment des tests et une quarantaine pour les journalistes.

Le Congrès national du peuple confirmera la nouvelle équipe économique de Xi, après que le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong ait cimenté un troisième mandat sans précédent et ait empilé des alliés au sommet du Parti communiste au pouvoir lors de son congrès bi-décennal en octobre.

Il discutera également des plans de Xi pour une réorganisation "intensive" et "de grande envergure" des entités de l'État et du Parti communiste, ont rapporté les médias d'État mardi, après une réunion de trois jours du comité central du parti.

"Cela impliquera probablement une plus grande incorporation des ministères du Conseil d'État au parti sous le nom de direction globale du parti", a déclaré Wen-Ti Sung, politologue à l'Université nationale australienne, la santé publique et la sécurité nationale étant susceptibles d'être des domaines de prédilection.

Selon des sources politiques et des analystes, le gouvernement devrait fixer un objectif de croissance économique de 5 % à 6 % pour 2023 afin de contenir le chômage, avec des mesures visant à stimuler la consommation et les investissements étrangers, entre autres, mais peu de réformes majeures sont attendues.

L'économie chinoise a connu une croissance de seulement 3 % l'année dernière, l'une de ses pires performances en près d'un demi-siècle.

Le loyaliste Li Qiang, précédemment chef du parti de Shanghai, est sur le point de devenir premier ministre, chargé de gérer la deuxième plus grande économie du monde, les investisseurs espérant prudemment que ses liens avec Xi lui permettront d'introduire des politiques plus favorables aux entreprises après un tournant de plus en plus étatiste.

L'APN installera de nouveaux visages à la tête des principaux organes économiques et réglementaires, y compris la banque centrale, en remplaçant une génération de dirigeants considérés comme plus réformateurs, tels que le Premier ministre sortant Li Keqiang et le tsar de l'économie Liu He, un vice-Premier ministre.

"L'Assemblée populaire nationale s'inscrira dans la continuité du 20e Congrès du Parti et mettra fermement en œuvre les décisions du Parti prises alors, notamment l'accent mis sur la sécurité", a déclaré Alfred Wu, professeur associé à la Lee Kwan Yew School of Public Policy de l'Université nationale de Singapour.

Le CNP a lieu à un moment difficile pour la Chine et pour Xi, qui a brusquement baissé sa politique de COVID en décembre après trois ans, suite à des protestations généralisées sans précédent pendant son mandat.

Elle a pour toile de fond un tournant démographique qui a vu la population diminuer pour la première fois depuis 1961, tandis que l'emploi urbain a chuté l'année dernière pour la première fois en six décennies, et que les dépenses par habitant ont également diminué.

La détérioration des relations avec les États-Unis, qui restreignent l'accès de la Chine aux technologies de pointe, et la morosité de l'économie mondiale ajoutent aux vents contraires pour Xi, qui sera confirmé dans un troisième mandat en tant que président après avoir supprimé les limites constitutionnelles des mandats en 2018.

DES DÉBUTS DIFFICILES ?

Li Qiang, 63 ans, vétéran des postes de niveau provincial dont les perspectives n'ont pas été diminuées par sa gestion de la paralysie de deux mois du COVID de Shanghai l'année dernière, sera le premier premier ministre de la République populaire à n'avoir jamais servi dans le gouvernement central.

"Le début de son mandat pourrait être un peu rocailleux alors qu'il essaie de trouver sa place au sein du Conseil d'État et de comprendre vraiment comment le faire fonctionner pour lui", a déclaré Trey McArver, cofondateur de Trivium China, un groupe de recherche.

Ding Xuexiang, un ancien collaborateur de Xi appelé à devenir le premier vice-premier ministre, manque également d'expérience de gestion au niveau central.

Le congrès, qui dure généralement entre une et deux semaines, commencera par la présentation par le Li sortant d'un rapport de travail pour 2023, qui devrait se concentrer sur la stimulation d'une économie endommagée par trois années de restrictions du COVID et un ralentissement du secteur immobilier.

"Nous nous efforcerons de stimuler la croissance et disposons d'outils politiques pour y parvenir, principalement en canalisant l'argent vers de grands projets", a déclaré à Reuters Xu Hongcai, directeur adjoint de la commission de politique économique de la China Association of Policy Science, soutenue par l'État.