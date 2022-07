Le parlement du Sri Lanka choisit Wickremesinghe comme nouveau président

Des centaines de milliers de manifestants avaient envahi les rues de la nation insulaire pour demander la démission de Rajapaksa en raison de la gestion par son gouvernement d'une crise économique dévastatrice.

Voici quelques réactions à cette victoire.

LE PRINCIPAL LEADER DE L'OPPOSITION, SAJITH PREMADASA :

"Nous devons maintenant nous demander comment nous en sommes arrivés là, au milieu d'un mandat présidentiel, pour élire un nouveau président.

"C'était à cause d'une vague publique massive contre un président élu. C'est maintenant un parlement dépassé, avec un mandat donné pour un président évincé.

"Nous devons travailler conformément à la constitution. La réalité est que les gens se débattent sans carburant, sans nourriture et sans produits de base.

"Nous devons avoir une politique nationale avec des échéances claires pour mettre l'économie sur les rails et sauver ce pays. En tant qu'opposition, nous apporterons tout notre soutien à cela."

LE MANIFESTANT BUWANAKA PERERA :

"Le mouvement d'occupation va continuer, la lutte va continuer. La raison pour laquelle les gens sont sortis contre Gota (Rajapaksa) n'était pas une rancune personnelle.

"Il s'agissait de protester contre les idéaux et les valeurs qu'il défendait. Nous voyons ces mêmes valeurs, la corruption et l'oppression chez Ranil. Nous poursuivrons la protestation jusqu'à ce que Ranil rentre chez lui.

"Cela peut nous prendre une semaine, un mois, deux mois ou 98 jours. Mais nous savons que la population du Sri Lanka ne le supportera pas. Nous allons retourner dans la rue et continuer."

CHAMEERA DEDDUWAGE, ORGANISATRICE DE LA MANIFESTATION :

"Qu'est-ce que cela signifie pour la lutte ? D'une part, cela signifie que la lutte devra se contenter de sa revendication première, à savoir la démission de Gotabaya Rajapaksa.

"Cela signifie également que la lutte, sous une forme ou une autre, devra trouver de nouveaux moyens de gagner nos autres revendications.

"Contrairement à Gotabaya Rajapaksa, Ranil n'est pas un populiste : il est connu pour être un pragmatique impitoyable. Je pense que la préoccupation immédiate est l'éventuelle poursuite des membres dirigeants de la lutte."

ERAN WICKRAMARATNE, LÉGISLATEUR DE L'OPPOSITION, SUR TWITTER :

"J'espère que le résultat facilitera la stabilité politique immédiate qui est un pré-requis impératif pour stabiliser l'économie, afin qu'une élection générale puisse être convoquée pour rétablir le mandat du peuple par la suite."

LE LÉGISLATEUR ET RIVAL PRÉSIDENTIEL DULLAS ALAHAPPERUMA :

"J'accepte la décision du Parlement.

"Mon effort était de soutenir l'élaboration de politiques consensuelles pour apporter des solutions à une population qui souffre profondément.

"Je crois que l'espace pour cela existe toujours et je continuerai à travailler pour renforcer cet effort et travailler pour le peuple.

"Il s'agit simplement d'un autre jalon dans ma carrière. J'espère qu'au moins maintenant vous cultiverez la mentalité d'écouter les masses qui souffrent."

DAMITHA ABEYRATHNE, MANIFESTANTE :

"Nous sommes choqués. Il (Ranil) est une personne qui manipule les choses de manière très rusée. Il va commencer à nous contrôler d'une manière différente. En tant que manifestants, nous allons recommencer notre lutte."

UN MANIFESTANT, KASUMI RANASINGHE ARACHCHIGE :

"Je ne suis pas surpris, mais toujours déçu de voir à quel point le système est corrompu et injuste. Nous ne reculerons pas, nous ne nous contenterons de rien de moins.

"Nous allons nous battre pour ce que nous méritons. Les gens méritent du carburant, des transports, nous méritons tout ce dont les citoyens ont besoin. Tant que nous ne verrons pas que personne au Sri Lanka n'est en difficulté, la protestation continuera."

DÉCLARATION DE L'AMBASSADE DE L'INDE AU SRI LANKA APRÈS LE RÉSULTAT :

"En tant qu'ami proche et voisin du Sri Lanka et compagnon de la démocratie, nous continuerons à soutenir la quête du peuple du Sri Lanka pour la stabilité et la reprise économique, par des moyens et des valeurs démocratiques, des institutions démocratiques établies et un cadre constitutionnel."

CHARU CHANANA, STRATÈGE DE MARCHÉ, SAXO CAPITAL MARKETS :

"La réaction du marché... serait probablement prudente car le sentiment des consommateurs a été si fortement négatif qu'il est peu probable qu'un leader potentiel soit capable de renverser la situation très rapidement.

"Il faudra donc des décisions politiques crédibles, qui soutiennent les consommateurs et la douleur qu'ils ont endurée, et qui peuvent en même temps sortir l'économie de ce pétrin.

"C'est une chose difficile à gérer, vous ne pouvez pas avoir une quantité énorme de subventions ou de soutien aux consommateurs et réussir à sortir l'économie de ces problèmes de dette et de fiscalité, mais être capable de trouver le bon équilibre entre ces deux éléments sera la clé pour Wickremesinghe.

"Et jusqu'à ce que nous voyions cela, les marchés vont être plutôt prudents".

"Je pense que le pire est passé car nous avons des leaders qui interviennent maintenant, mais aussi au niveau mondial, il y aura plus d'aide pour le Sri Lanka, notamment le FMI qui intensifie ses réponses.

" ... Et comme les prix du pétrole et des denrées alimentaires n'ont pas atteint des sommets, le Sri Lanka pourrait être en mesure d'honorer ses obligations en matière de dette avec toute l'aide qu'il recevra à l'avenir.

"Mais c'est certainement un gros drapeau pour les pays qui sont très dépendants de la dette et dont la monnaie se déprécie.

"C'est une chose dont les marchés émergents, en particulier les marchés frontières, doivent être très attentifs."

L'ANCIEN JOUEUR DE CRICKET SANATH JAYASURIYA SUR TWITTER :

"Les 225 membres du parlement ont parlé. Meilleurs vœux au nouveau président. C'est maintenant à lui d'apporter le changement que la majorité des gens souhaitent."