Le parlement ghanéen approuve le budget et la stratégie de recettes pour 2023

Le mois dernier, le ministre des Finances Ken Ofori-Atta a proposé un budget visant à réduire le déficit caverneux du Ghana par des réductions de dépenses et de nouvelles mesures génératrices de revenus. Il a également inclus un programme de restructuration de la dette intérieure.

La dette de la nation ouest-africaine s'élève à plus de 100 % de son produit intérieur brut, et les paiements pour le service de cette dette oscillent régulièrement entre 70 % et 100 % des recettes publiques.

Le Ghana est en pourparlers avec le Fonds monétaire international en vue d'un programme de soutien visant à soulager sa dette.