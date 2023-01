Le parlement indonésien va discuter du sort du décret sur l'emploi d'urgence

Des groupes de la société civile prévoient d'organiser une manifestation plus tard dans la journée de mardi afin de faire pression sur les parlementaires pour qu'ils rejettent le règlement d'urgence - officiellement appelé règlement gouvernemental tenant lieu de loi - que certains experts juridiques considèrent comme un stratagème du gouvernement pour contourner un débat approprié au Parlement.

"La Chambre des représentants, conformément à sa fonction constitutionnelle, évaluera si les paramètres d'urgence impérieuse ont été réunis pour donner au président l'autorité de publier le règlement gouvernemental tenant lieu de loi", a déclaré le vice-président du Parlement, Rachmat Gobel.

Adoptée en 2020, la loi sur la création d'emplois a révisé plus de 70 autres lois et a été saluée par les investisseurs étrangers pour avoir rationalisé les règles commerciales dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, mais elle a été controversée car elle était considérée comme portant atteinte aux droits des travailleurs et érodant la protection de l'environnement.

Cette loi a été déclarée partiellement inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle en 2021 en raison d'une consultation publique inadéquate. La Cour a statué que les parlementaires devaient mener à bien un nouveau processus de débat dans les deux ans.

La coalition du président contrôle plus de 80 % des sièges au parlement, mais il n'était pas clair quel soutien il obtiendrait pour le décret d'urgence. Le gouvernement a fait valoir que le décret était nécessaire pour aider à protéger l'Indonésie de l'impact d'une éventuelle crise économique mondiale.

"Cela signifie que le gouvernement saute à nouveau la procédure régulière, ignorant la participation et les objections", a déclaré Luluk Nur Hamidah, un législateur du Parti de l'éveil national - qui fait partie de la coalition au pouvoir.

"Je pense qu'il devrait être révoqué", a-t-elle ajouté.

Les dirigeants des partis d'opposition ont condamné le décret, affirmant qu'il sert les intérêts de l'élite et soulignant l'opposition des groupes de travailleurs.

Des milliers de travailleurs prévoient d'organiser des manifestations dans tout le pays samedi pour demander au Parlement de rejeter le règlement d'urgence.

La semaine dernière, un groupe d'Indonésiens a demandé à la Cour constitutionnelle de procéder à un examen judiciaire du règlement.