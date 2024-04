Le Parlement libyen, basé dans l'est du pays, a approuvé mardi à l'unanimité le budget 2024 du gouvernement qu'il a mis en place, soit 90 milliards de dinars libyens, à l'exclusion d'un poste pour les projets de développement, ont déclaré trois députés à Reuters.

Ce budget est destiné au gouvernement d'Oussama Hamad, basé à Benghazi, qui a pris le pouvoir en mars 2023 et est allié au commandant militaire Khalifa Haftar, qui contrôle l'est et une grande partie du sud de la Libye.

Le gouvernement d'union nationale de Tripoli est dirigé par le Premier ministre intérimaire Abdulhamid al-Dbeibah, qui a été mis en place en 2021 dans le cadre d'un processus soutenu par l'ONU.

Aisha Tublqi, membre de la Chambre des représentants (HoR), a déclaré que le poste pour les projets de développement a été exclu du budget parce que "le gouvernement a demandé 30 milliards de LYD pour trois ans, mais le parlement veut plus de détails sur les projets pour les approuver".

On ne sait pas si le gouverneur de la Banque centrale de Libye (CBL), Sadiq Kabir, basé à Tripoli, remettra l'argent au gouvernement de Hamad.

La CBL est le seul dépositaire internationalement reconnu des recettes pétrolières libyennes, qui constituent le revenu économique vital du pays.

"Nous avons accepté et approuvé le budget en tenant compte de certaines notes", a déclaré Abdulmenam Alorafi, membre de la Chambre des représentants.

En février, M. Kabir a appelé à la formation d'un nouveau gouvernement unifié et à l'établissement d'un budget national, défiant ainsi son ancien allié, M. Dbeibah, sur la question des dépenses publiques, et appelant à mettre fin à ce qu'il a décrit comme des dépenses parallèles "provenant de sources inconnues".

Dbeibah, qui n'est plus reconnu par le HoR, a juré de ne pas céder le pouvoir à un nouveau gouvernement sans élections nationales.

Le processus politique visant à résoudre plus d'une décennie de conflit en Libye est dans l'impasse depuis qu'une élection prévue pour décembre 2021 a échoué en raison de différends sur l'éligibilité des principaux candidats et sur les lois électorales.

Le différend sur le contrôle du gouvernement et des recettes de l'État, ainsi que sur une solution politique pour mettre fin à des années de chaos violent, menace de replonger la Libye dans la partition administrative et la guerre.

Dans son exposé au Conseil de sécurité ce mois-ci, l'envoyé spécial de l'ONU Abdullah Bathily a exhorté les autorités libyennes à "se mettre rapidement d'accord sur un budget national et à s'attaquer résolument aux lacunes importantes".

M. Bathily, qui a remis sa démission au secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a déclaré : "La situation économique en Libye est en train de devenir très tendue, alors que la Banque centrale de Libye a mis en garde contre une crise de liquidités imminente." (Reportage d'Ayman Werfali ; rédaction d'Ahmed Elumami ; édition de Leslie Adler)