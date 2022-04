Le parlement pakistanais ajourne ses travaux et se réunira à nouveau pour voter l'éviction du Premier ministre Khan - Président du parlement

Après avoir lu les détails d'une décision de justice ordonnant le vote, que les alliés de Khan avaient bloqué dimanche dernier, le président de la Chambre Asad Qaisar a ajourné la session, disant qu'elle reprendrait à 12h30 (0730 GMT).

Il n'a pas donné de raison pour l'arrêt de la session avant le vote, que l'on s'attend à ce que Khan perde, mais a déclaré qu'il obéirait à la décision de justice.

Vendredi, l'ancienne star du cricket devenue politicien a juré de "lutter" contre toute tentative de le remplacer, dernier rebondissement d'une crise qui a menacé la stabilité politique et économique de cette nation sud-asiatique de 220 millions d'habitants.

Khan a agi de manière inconstitutionnelle en bloquant le vote de défiance et en dissolvant le parlement, a jugé la Cour suprême du pays jeudi, ordonnant au parlement de se réunir à nouveau.

Si la motion de défiance est adoptée, Khan sera destitué. Le leader de l'opposition Shehbaz Sharif est le favori pour le remplacer.

Le Premier ministre, âgé de 69 ans, qui a accédé au pouvoir en 2018 avec le soutien de l'armée, a récemment perdu sa majorité parlementaire lorsque des alliés ont quitté son gouvernement de coalition. Les partis d'opposition disent qu'il n'a pas réussi à relancer une économie malmenée par le COVID-19 ou à tenir ses promesses de faire du Pakistan une nation prospère et sans corruption, respectée sur la scène mondiale.

L'opposition et certains analystes affirment que Khan s'est brouillé avec l'armée, une accusation que lui et l'armée nient. L'armée a dirigé l'État pendant la moitié de ses 75 ans d'histoire post-coloniale, et aucun premier ministre n'a terminé son mandat complet de cinq ans.

"Il est très simple que quiconque a une majorité a le droit de former un gouvernement", a déclaré Raja Pervaiz Ashraf, un autre leader de l'opposition. "Si Imran Khan a une majorité, il peut former un gouvernement, sinon nous le ferons."

Le premier ministre, qui a bénéficié d'un large soutien populaire lors de son entrée en fonction, a déclaré tard vendredi qu'il était déçu par la décision du tribunal mais qu'il l'acceptait. Il avait convoqué des élections après avoir dissous le parlement.

Mais il a déclaré qu'il ne reconnaîtrait aucun gouvernement d'opposition qui le remplacerait.

"Je n'accepterai pas un gouvernement importé", a-t-il déclaré à la nation dans un discours prononcé tard dans la nuit, suggérant que la tentative de l'évincer faisait partie d'une conspiration étrangère et appelant à des manifestations pacifiques dimanche. "Je suis prêt pour une lutte".

Khan s'est opposé à l'intervention menée par les États-Unis en Afghanistan et a développé des relations avec la Russie depuis qu'il est devenu premier ministre. Il a accusé les États-Unis de soutenir un complot visant à l'évincer, sans proposer de preuves de son affirmation, que Washington a rejetée.

Alors que la tourmente se poursuit, la roupie pakistanaise a atteint son plus bas niveau historique jeudi et les réserves de change ont chuté. La banque centrale a augmenté son taux d'intérêt de référence de 2,5 points de pourcentage, la plus forte hausse depuis 1996.

Si Khan perd le vote de défiance, l'opposition présentera un candidat au poste de premier ministre.

M. Sharif, le frère cadet du triple ancien premier ministre Nawaz Sharif, a déclaré après la décision du tribunal que l'opposition l'avait désigné pour prendre la relève si Khan était évincé.