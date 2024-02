La chambre basse du parlement russe, la Douma d'État, a approuvé mercredi à l'unanimité un projet de loi interdisant la publicité sur les publications des "agents étrangers", appellation que les autorités ont donnée aux hommes politiques, aux militants et aux médias anti-Kremlin.

La nouvelle loi interdira à tous les citoyens et entreprises russes de placer des publicités sur des sites web, des blogs, des réseaux sociaux ou toute autre ressource publiée par un "agent étranger".

Vyacheslav Volodin, président de la Douma et proche allié du président Vladimir Poutine, a déclaré que la loi renforcerait la sécurité de la Russie, qui entre dans sa troisième année de guerre en Ukraine.

"De nombreuses crapules qui ont reçu cet argent ne cachent pas qu'elles l'ont utilisé pour financer le régime nazi de Kiev, qui tue nos soldats, nos officiers et nos civils", a déclaré M. Volodine. "L'adoption de la loi mettra fin à cette pratique.

La Russie affirme qu'elle combat les "nazis" en Ukraine, qu'elle accuse de persécuter les locuteurs de la langue russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui est juif et de langue maternelle russe, et ses alliés occidentaux affirment qu'il s'agit d'une tentative absurde de justifier une guerre d'agression non provoquée.

Le projet de loi interdit également aux agents étrangers désignés de placer leur propre "matériel publicitaire", sous peine d'amendes et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans en cas de récidive. Les annonceurs sont passibles d'amendes pouvant atteindre 300 000 roubles (3 262 dollars).

La journaliste Katerina Gordeeva, qui dirige l'une des émissions YouTube les plus populaires de Russie avec 1,64 million d'abonnés, a écrit sur l'application de messagerie Telegram qu'elle suspendait son travail en raison de la loi.

"Nous ne pourrons plus travailler comme avant", a déclaré Mme Gordeeva. "Bien sûr, nous chercherons une solution.

CONNOTATION NÉGATIVE

En 2012, la Russie a adopté sa première loi sur les agents étrangers, qui a une connotation négative datant de l'ère soviétique et oblige les personnes et les organisations à s'identifier comme agents étrangers sur les médias sociaux et dans d'autres publications, tout en les exposant à de lourdes exigences en matière d'information financière.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Kremlin a considérablement élargi la portée de cette loi en étiquetant des écrivains, des universitaires, des hommes d'affaires et des organes de presse indépendants de premier plan. Le groupe anticorruption du critique du Kremlin Alexei Navalny, décédé ce mois-ci dans la colonie pénitentiaire de l'Arctique où il était détenu, a reçu cette désignation en 2019.

Quelque 406 personnes sont considérées comme des "agents étrangers", selon le média indépendant Vyorstka, qui est lui-même un "agent étranger". Plus de 20 % d'entre elles font actuellement l'objet de poursuites pénales, selon les données publiées par le groupe mercredi.

Le projet de loi va maintenant être soumis à la chambre haute du parlement, puis à M. Poutine pour qu'il le signe.

(1 $ = 91,9700 roubles)