Le parlement tchèque bloque le déficit de 2023 à 12 milliards de dollars alors que la guerre et la crise énergétique font mal.

Le déficit prévu - qui constitue l'essentiel du solde budgétaire global du secteur public - représente 4 % du produit intérieur brut du pays estimé par le ministère des Finances pour 2023.

Des économistes indépendants ont reproché au gouvernement de centre-droit d'en faire trop peu pour ralentir la croissance de la dette, qui est également alimentée par la hausse des retraites et d'autres coûts non liés à la guerre.

Alors que la dette de la République tchèque représentait moins de la moitié de la moyenne de l'Union européenne en 2021, à 41,9 % du produit intérieur brut (PIB), l'augmentation de 4,2 points de pourcentage en glissement annuel était la plus rapide de l'UE l'année dernière, selon un rapport de l'Office suprême d'audit de la République tchèque publié en août.

Bien que le déficit de 2023 représente une baisse par rapport à un écart budgétaire de 375 milliards de couronnes approuvé pour 2022, les politiciens de l'opposition et les analystes ont déclaré que le gouvernement devrait envisager d'augmenter les impôts sur le revenu ou sur la propriété ou trouver d'autres moyens de réduire les déficits budgétaires structurels.

Le principal effort du gouvernement pour augmenter les recettes budgétaires réside dans l'impôt exceptionnel sur les bénéfices dans les secteurs de l'énergie et de la banque à partir de 2023, qui, selon le gouvernement, devrait rapporter quelque 3,4 milliards de dollars l'année prochaine. Ce projet de loi distinct devrait être voté probablement la semaine prochaine.

Le Conseil fiscal tchèque, un organe d'experts indépendants nommé par le Parlement, a critiqué le gouvernement pour avoir alimenté l'inflation avec son budget.

"L'économie tchèque est confrontée à une forte inflation, à laquelle la politique budgétaire trop expansionniste de ces dernières années a également contribué. Préserver cette expansion... prolonge le processus de réduction de l'inflation", a déclaré le Conseil.

L'inflation a atteint 18 % en septembre, et la politique budgétaire est dans le collimateur de certains banquiers centraux car elle pourrait entraver les efforts de la banque centrale pour maîtriser la croissance des prix.

La vice-gouverneure de la Banque nationale tchèque, Eva Zamrazilova, aurait déclaré cette semaine que le projet de loi de finances 2023 et les perspectives pour les années à venir l'inquiétaient.

"C'est un facteur qui fera probablement que nos taux d'intérêt devront rester plus longtemps à un niveau plus élevé que prévu il y a un an", a-t-elle déclaré dans une interview publiée par le journal Mlada Fronta Dnes mercredi.

La banque a porté son taux principal à 7 %, et les rendements de la dette publique ont atteint près de 6 % à 10 ans, entraînant une hausse des coûts attendus du service de la dette.

Le gouvernement du Premier ministre Petr Fiala s'est engagé à ramener le déficit global des finances publiques en dessous de l'objectif européen de 3 % du produit intérieur brut d'ici la fin de son mandat en 2025. Outre le budget central de l'État, les finances publiques comprennent les budgets régionaux et divers fonds d'État.

Le déficit des finances publiques était de 5,2 % du PIB en 2021.

(1 $ = 24,4230 couronnes tchèques)