L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a déclaré lundi que les États-Unis et la Chine - les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde - devaient créer un partenariat pour lutter contre le changement climatique sans laisser leurs divergences sur d'autres questions les entraver.

M. Kerry s'est entretenu avec Reuters devant la place Saint-Pierre après avoir rencontré le pape François, premier officiel à avoir une audience privée avec le souverain pontife depuis sa sortie de l'hôpital vendredi dernier.

L'ancien secrétaire d'État américain s'est dit "impatient" de rencontrer l'actuel secrétaire d'État, Antony Blinken, qui se trouve actuellement à Pékin, afin de déterminer la date à laquelle M. Kerry se rendra en Chine pour des discussions visant à éviter une crise mondiale du changement climatique.

M. Kerry a confirmé qu'il avait été invité à se rendre en Chine "à court terme", mais qu'aucune date n'avait été fixée.

"Nous parlons des choses que nous espérons vraiment que la Chine sera en mesure de faire avec nous. Nous devons créer un partenariat ici. La Chine et les États-Unis sont les deux plus grands émetteurs au monde", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il n'y avait "aucune conditionnalité" entre les discussions entre la Chine et les États-Unis sur le climat et d'autres questions.

L'année dernière, la Chine a brièvement suspendu ses discussions avec les États-Unis sur le climat, la sécurité et d'autres domaines, en réaction à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Bien que la Chine ait repris ces discussions, les relations entre les deux pays se sont à nouveau détériorées après que ce que les États-Unis ont décrit comme un ballon espion chinois a traversé l'espace aérien américain en février, ce qui a incité M. Blinken à reporter sa visite jusqu'à aujourd'hui.

"Le président Biden estime que les négociations sur le climat entre les États-Unis et la Chine devraient être libres et les Chinois m'ont dit qu'ils pensaient maintenant qu'elles étaient libres et qu'elles devaient l'être", a déclaré M. Kerry.

"Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas laisser une menace pour tout le monde - toutes les sociétés, tous les pays, tous les êtres humains - se perdre dans des divergences bilatérales, qui sont réelles", a déclaré M. Kerry.

Il a exprimé l'espoir que la coopération sur le climat puisse ouvrir d'autres possibilités de coopération.

M. Kerry participe à une série de réunions avant la COP28, le dernier sommet des Nations unies sur le climat, qui se tiendra à la fin de l'année à Dubaï, dans les Émirats arabes unis.