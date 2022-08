Le parti au pouvoir au Sénégal affirme détenir la majorité après le vote législatif

L'ancien premier ministre Aminata Toure, qui a conduit la liste de la coalition au pouvoir lors de l'élection législative, a annoncé les résultats partiels à la télévision nationale depuis le siège du parti tôt lundi après le vote de dimanche.

"Cela nous donne une majorité incontestable", a déclaré Mme Toure sous les acclamations de ses partisans. Elle n'a pas dit combien des 165 sièges parlementaires le parti a remporté.

Le système électoral hybride du Sénégal prévoit l'élection de 97 candidats qui remportent la majorité des voix dans les départements administratifs, tandis que 53 candidats issus de listes nationales sont élus à la proportionnelle, et 15 sont élus par les Sénégalais vivant hors du pays.

Barthelemy Dias, maire de la capitale Dakar, et l'un des leaders de la principale coalition d'opposition qui a été dynamisée par les difficultés économiques et les craintes de l'ambition d'un troisième mandat de Sall, a immédiatement contesté les résultats annoncés par Toure, avertissant qu'il n'était pas de son ressort d'annoncer les résultats de l'élection.

"Le peuple répondra, et le peuple sortira dans les rues demain, et vous nous direz où vous avez obtenu votre majorité", a déclaré M. Dias.

La toile de fond politique de ce pays de 17,5 millions d'habitants, considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest, est devenue de plus en plus acrimonieuse, alimentée en partie par le refus de Sall d'exclure la possibilité de dépasser la limite des mandats.

De violentes manifestations ont éclaté l'année dernière après l'arrestation du principal opposant de Sall, Ousmane Sonko, accusé de viol. Sonko, qui est arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle en 2019, nie ces allégations et affirme qu'elles sont motivées par des raisons politiques.

De violentes manifestations ont à nouveau éclaté le mois dernier après que la liste primaire des candidats parlementaires de la principale coalition d'opposition, qui comprenait Sonko, a été disqualifiée pour des raisons techniques. En conséquence, la liste de réserve de la coalition - composée principalement d'inconnus relatifs - figurera sur le bulletin de vote.

La coalition, qui a formé une alliance avec une autre dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade, âgé de 96 ans, espère tirer parti des gains réalisés par l'opposition lors des élections municipales de janvier, lorsqu'elle a pris le contrôle des principales villes du Sénégal.

L'AMBITION D'UN TROISIÈME MANDAT ?

La coalition au pouvoir de Sall, Benno Bokk Yakaar, tente de conserver sa majorité de plus de trois quarts des 165 sièges du parlement.

"Je suis convaincu que, comme par le passé, les électeurs décideront en toute transparence", a déclaré M. Sall après le vote.

Âgé de 60 ans, Sall a été porté au pouvoir en 2012 en écartant Wade, et a été réélu en 2019. Il a fait campagne sur de grands projets de construction tels qu'une ligne de train à grande vitesse et un centre de conférence, ainsi que sur la production de pétrole et de gaz.

Ses opposants ont exploité les frustrations croissantes liées aux difficultés économiques causées par la pandémie de coronavirus et la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires.

Le refus de Sall d'exclure publiquement une candidature en 2024 a alimenté les craintes qu'il suive les traces du président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et de l'ancien président de la Guinée Alpha Condé. Les deux hommes se sont présentés - et ont remporté - un troisième mandat en 2020 en faisant valoir que les nouvelles constitutions avaient remis à zéro la limite de leurs deux mandats.

Le Sénégal a adopté des révisions constitutionnelles, qui ont notamment réduit les mandats présidentiels de sept à cinq ans, en 2016. Sall a refusé de commenter ses intentions pour 2024.