Le parti au pouvoir au Togo a remporté 108 des 113 sièges du parlement, selon les résultats provisoires définitifs des élections législatives du mois dernier annoncés vendredi.

La majorité écrasante obtenue par le parti UNIR du président Faure Gnassingbé fait suite à l'approbation de réformes constitutionnelles controversées par le parlement sortant, qui pourraient prolonger son règne de 19 ans.

La nouvelle charte adoptée en mars a également introduit un système de gouvernement parlementaire, ce qui signifie que le président sera élu par le parlement et non plus au suffrage universel.

Les partis d'opposition espéraient obtenir des sièges lors du scrutin du 29 avril afin de pouvoir défier le parti UNIR après avoir boycotté le dernier scrutin législatif et lui avoir laissé le contrôle du parlement.

L'élection avait été reportée à deux reprises en raison de la réaction de certains partis d'opposition qui considéraient les changements constitutionnels comme une manœuvre visant à permettre à M. Gnassingbé de gouverner à vie.

Les amendements constitutionnels approuvés à l'unanimité lors d'un second vote parlementaire plus tôt en avril ont raccourci les mandats présidentiels de cinq à quatre ans, avec une limite de deux mandats.

Cette limite ne tient pas compte du temps déjà passé au pouvoir, ce qui pourrait permettre à M. Gnassingbé de rester au pouvoir jusqu'en 2033 s'il est réélu à l'expiration de son mandat en 2025.