Le parlement hongrois votera sur la ratification de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN le 27 mars et le bloc majoritaire du parti au pouvoir soutiendra unanimement la candidature, a déclaré vendredi le chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir Fidesz.

Mate Kocsis a déclaré dans une publication sur Facebook que le groupe parlementaire Fidesz déciderait "plus tard" de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, sans préciser.

La Suède et la Finlande ont demandé l'année dernière à adhérer à l'alliance militaire transatlantique après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Les 30 membres de l'OTAN doivent tous ratifier les demandes, et la Hongrie et la Turquie ont retardé leur approbation.

"Nous avancerons le vote parlementaire (sur l'adhésion de la Finlande à l'OTAN) au 27 mars et nous voterons oui à l'unanimité", a déclaré M. Kocsis dans son communiqué.

"En ce qui concerne la Suède, le groupe parlementaire prendra une décision à une date ultérieure.

L'annonce de M. Kocsis intervient le jour même où le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie entamerait le processus de ratification de la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN au parlement, après que le pays ait pris des mesures concrètes pour tenir ses promesses.

M. Erdogan a déclaré que la Turquie poursuivrait ses discussions avec la Suède sur les questions liées au terrorisme.

M. Erdogan a rencontré le premier ministre hongrois Viktor Orban jeudi à Ankara.

Le processus de ratification de la Hongrie est bloqué au parlement depuis juillet. En février, Orban a accusé la Finlande et la Suède de répandre des "mensonges purs et simples" sur la démocratie et l'État de droit en Hongrie.

Au début du mois, des parlementaires du Fidesz se sont rendus en Finlande et en Suède pour des entretiens.