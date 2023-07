Le Parti populaire conservateur espagnol devrait remporter le plus grand nombre de sièges à la chambre basse du parlement lors des élections nationales du mois prochain, devant le Parti socialiste ouvrier (PSOE) au pouvoir, selon un sondage publié par le journal El Mundo samedi.

L'enquête, réalisée entre le 26 et le 30 juin, montre que le PP élargit son avance sur le PSOE du Premier ministre Pedro Sanchez, a déclaré l'institut de sondage Sigma Dos.

Le sondage estime que le PP obtiendrait entre 140 et 143 sièges à la chambre basse, qui compte 350 membres, contre 140 lors du sondage précédent, réalisé entre le 16 et le 23 juin. Le PSOE obtiendrait entre 102 et 105 sièges, contre 102 lors de l'enquête précédente.

Sumar, le groupe d'extrême gauche qui s'associe à Podemos, l'actuel partenaire de la coalition junior, pour participer aux élections, obtiendrait entre 31 et 33 sièges, contre 35 dans le sondage précédent.

Le parti d'extrême droite Vox, l'allié le plus probable du PP après les élections, obtiendrait entre 34 et 36 sièges, contre 35 précédemment.

Une coalition probable entre Vox et le PP pourrait atteindre la majorité absolue, les partis disposant d'un maximum de 179 sièges, soit plus que les 176 nécessaires.

M. Sanchez a convoqué une élection surprise le 29 mai après la déroute de son parti et de Podemos lors des scrutins régionaux et municipaux. M. Sanchez a déclaré qu'il dirigerait le parti et qu'il chercherait à rester premier ministre.

Avec la perspective qu'aucun des deux principaux partis n'obtienne une majorité absolue, l'élection s'annonce comme une bataille idéologique entre ceux qui s'opposent à un gouvernement qui inclurait Vox et ceux qui s'opposent à l'actuelle coalition minoritaire qui inclut Podemos d'extrême gauche.