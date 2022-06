Le parti du président mexicain devrait remporter la plupart des États lors des élections de dimanche

Le Mouvement de régénération nationale (MORENA), parti de gauche de Lopez Obrador, et ses alliés étaient en passe de remporter les courses au poste de gouverneur dans les États de Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo et Tamaulipas, selon les décomptes préliminaires des autorités électorales.

Les candidats de l'opposition étaient en tête des décomptes dans l'État central d'Aguascalientes et à Durango dans le nord, ce qui correspond globalement aux résultats prévus par les sondages d'opinion. Les six États où se tiennent des élections ont commencé dimanche aux mains de l'opposition.

L'obtention de quatre des six postes de gouverneur donnerait à MORENA le contrôle de 20 des 32 administrations régionales du Mexique, et soulignerait l'attrait électoral durable du président. Les gouverneurs alliés à MORENA dirigent également deux autres États.

Les sondages ont toujours montré que Lopez Obrador est plus populaire que MORENA, le parti qui a servi de véhicule à sa campagne présidentielle en 2018, lorsqu'il a remporté une victoire écrasante.

Les fonctionnaires proches du président s'attendent à ce qu'il ait une influence significative sur son successeur potentiel, et les victoires électorales devraient l'aider à consolider son pouvoir.

Aux prises avec la pandémie de COVID-19, le président a eu du mal à tenir ses promesses de campagne visant à accélérer la croissance économique et à réduire considérablement la violence alimentée par les gangs. Sa mise en place de programmes d'aide sociale a toutefois renforcé sa popularité.

Selon la loi mexicaine, les présidents ne peuvent servir qu'un seul mandat de six ans. Le successeur de Lopez Obrador doit être élu en juin 2024. La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, et le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, font partie des favoris pour ce poste.

Les analystes politiques ont tendance à considérer Sheinbaum comme plus alignée idéologiquement avec la base de Lopez Obrador, et Ebrard comme plus modéré, avec un plus grand attrait pour les électeurs de la classe moyenne.