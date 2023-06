Les Mexicains ont commencé à voter dimanche dans le cadre d'une élection d'État qui devrait soutenir le président Andres Manuel Lopez Obrador dans la course à sa succession, son parti devant s'emparer du principal bastion restant des anciens dirigeants du pays.

Le Mouvement de régénération nationale (MORENA), parti de gauche de M. Lopez Obrador, devrait renforcer son emprise sur le pouvoir en ajoutant le poste de gouverneur de l'État de Mexico aux 21 gouvernements régionaux qu'il contrôle déjà, soit les deux tiers du total.

Région la plus peuplée du pays, l'État de Mexico entoure une grande partie de la capitale et constitue un rempart économique et électoral pour le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) centriste, qui y gouverne depuis 1929.

Lopez Obrador a mis le PRI en déroute pour remporter la présidence en 2018, et MORENA a depuis absorbé la plupart des bastions du parti autrefois dominant, ainsi qu'un grand nombre de ses politiciens.

Le scrutin de dimanche a lieu un an avant la prochaine élection présidentielle mexicaine, et les sondages indiquent que MORENA sera très difficile à battre à ce moment-là également.

Des décennies de parti unique ont fait du PRI un symbole de corruption pour de nombreux Mexicains, et il a eu du mal à rivaliser avec le message de MORENA, qui représente un vote pour le changement.

Un sondage publié par le journal Reforma montre que la course au poste de gouverneur s'est resserrée, mais donne toujours à la candidate de MORENA, Delfina Gomez, une avance de 10 points de pourcentage sur Alejandra del Moral, une politicienne du PRI à la tête d'une alliance d'opposition.

"Les gens penchent pour Delfina parce qu'elle semble représenter un nouveau départ, comme Lopez Obrador", a déclaré Jose Hernandez, un commerçant de 64 ans de Los Reyes Acaquilpan, une ville située dans l'est de cet État de 17 millions d'habitants. "Parce que, en bref, l'ensemble (du PRI) a été corrompu.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures (1400 GMT) et doivent fermer à 18 heures (0000 GMT). L'organisme électoral de l'État de Mexico devrait commencer à publier les résultats une heure plus tard, au fur et à mesure qu'ils arrivent.

M. Gomez s'est engagé à donner un nouveau départ à l'État et à améliorer la sécurité, compte tenu de l'inquiétude généralisée suscitée par la violence. Del Moral a déclaré que le PRI avait appris de ses erreurs et que sa coalition constituerait une alternative plus large à MORENA.

Lors d'une autre élection, dimanche, le PRI devrait conserver l'État frontalier de Coahuila, au nord du pays, où des scissions au sein de MORENA ont donné naissance à des candidats de gauche rivaux. MORENA a cherché à consolider son soutien à Coahuila en faisant pression sur l'un de ses alliés nationaux pour qu'il abandonne le candidat renégat.

COURSE À LA PRÉSIDENCE

Lopez Obrador domine la vie politique depuis son entrée en fonction en décembre 2018, et sa popularité, qui se maintient autour de 60 %, a contribué à faire de MORENA une formidable machine électorale. Selon la loi mexicaine, les présidents ne peuvent effectuer qu'un seul mandat de six ans.

Néanmoins, son style abrasif et son programme intransigeant, qui a opposé l'État à l'entreprise privée et alimenté les conflits avec les limites de ce pouvoir, comme le pouvoir judiciaire, ont polarisé les électeurs. Lopez Obrador a fréquemment critiqué certains secteurs de la classe moyenne, et la ville de Mexico et l'État de Mexico en 2021 ont infligé à MORENA des revers inattendus lors des élections locales.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, dispose d'un léger avantage dans la plupart des sondages pour la course au poste de candidat présidentiel du MORENA, pressé par le ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Mme Sheinbaum, tout comme M. Gomez, le candidat du MORENA pour l'État de Mexico, est étroitement liée à M. Lopez Obrador et à son programme.

Selon certains analystes, un échec dans l'État du Mexique pourrait favoriser la présentation d'un candidat présidentiel plus modéré, tel qu'Ebrard.

Parce qu'une victoire de MORENA est considérée comme acquise depuis des mois, un renversement donnerait un puissant coup de pouce à l'opposition, a déclaré Roy Campos, directeur de l'institut de sondage Consulta Mitofsky.

"Si MORENA perdait cet État, cela signifierait qu'il prendrait un très mauvais départ pour la compétition de 2024.