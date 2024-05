Le plus grand gagnant des élections sud-africaines de cette semaine pourrait être l'ancien président Jacob Zuma, dont le parti uMkhonto weSizwe (MK), nouvellement créé, a dépassé les attentes et s'est révélé être un facteur majeur dans la chute brutale du soutien au Congrès national africain (ANC).

Selon les analystes, MK ne remportera pas les élections et il est peu probable qu'il devienne un partenaire de coalition, alors que Zuma ne peut pas se présenter au parlement en raison d'une condamnation pour outrage à magistrat.

Mais le parti, qui prône la nationalisation des terres et des banques et la suppression de la constitution, est en passe de détrôner l'ANC par un raz-de-marée dans la province très peuplée du KwaZulu-Natal, région d'origine de Zuma.

Après avoir obtenu les résultats d'environ 64 % des bureaux de vote, MK était en troisième position vendredi, avec 11,8 % des voix. L'ANC a obtenu 41,9 % des voix, contre 57,5 % lors des dernières élections de 2019, et semble sur le point de perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans.

Dans le KwaZulu-Natal - stratégiquement important en raison des principaux ports de Durban et de Richard's Bay - MK était en tête avec environ 44% contre un peu moins de 19% pour l'ANC. Durban gère environ 60 % du commerce en provenance et à destination de l'Afrique du Sud, tandis que Richard's Bay est la plus grande installation d'exportation de charbon d'Afrique.

Les analystes politiques ont attribué le succès de MK en grande partie à la popularité de Zuma, qui trouve son origine dans ses racines modestes et sa position anti-establishment.

Ancien combattant de la lutte contre l'apartheid et traditionaliste zoulou qui revêt parfois des peaux de léopard lors d'événements publics, Zuma a été contraint par l'ANC de quitter la présidence en 2018 à la suite d'une série de scandales de corruption.

Sa présidence a été marquée par ce que les Sud-Africains appellent la "capture de l'État", après qu'une enquête a mis en évidence une corruption systémique permettant à des hommes d'affaires de piller les ressources de l'État.

Zuma nie ces faits.

Son successeur, Cyril Ramaphosa, s'est engagé à assainir l'ANC, mais ses détracteurs estiment que son leadership est trop timide et limité par la recherche d'un consensus. Le gouvernement de Cyril Ramaphosa a également dû faire face à des pénuries d'électricité chroniques et à des dysfonctionnements portuaires, qui sont en partie dus à l'héritage de la corruption sous Zuma.

Alors que les premiers résultats sont tombés jeudi, les partisans de MK ont chanté et dansé devant l'hôtel de ville de Durban, dans le KwaZulu-Natal.

"M. (Zuma) n'a pas eu assez de temps pour gouverner. J'ai décidé de le suivre à nouveau parce que je sais que lorsqu'il promet de faire quelque chose, il le fait", a déclaré Phumzile Chiya, 52 ans.

CHANGEMENT RADICAL DE POLITIQUE

Le programme de MK fait appel à la frustration des électeurs face aux inégalités raciales et économiques qui persistent depuis la fin de l'apartheid.

À l'instar du parti marxiste des Combattants pour la liberté économique (EFF), qui a recueilli 9,5 % des voix jusqu'à présent, MK s'insurge contre le "capital monopolistique blanc" qui, selon lui, contrôle l'Afrique du Sud.

Il appelle à un référendum sur la constitution et propose un nouveau système parlementaire comprenant une chambre haute composée de chefs traditionnels héréditaires, à l'instar de la Chambre des Lords britannique.

Il propose également d'exproprier "toutes les terres sans compensation" et de les transférer à l'État ou à la garde des chefs traditionnels aristocratiques, pour qu'elles soient utilisées par les fermiers noirs.

Un projet de l'ANC visant à exproprier les terres - dont la plupart sont aux mains des Blancs - n'a pas obtenu les deux tiers des voix nécessaires pour être adopté par le parlement en 2021, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, le Front de la liberté Plus, parti de droite, ainsi que l'EFF ayant voté contre.

"J'avais l'habitude de voter pour l'ANC, mais depuis que (Zuma) a dit qu'il voulait récupérer les terres et changer la constitution du pays, j'ai vu que c'était une bonne décision", a déclaré Dumisani Xulu, un pasteur de Durban.

L'ascension de MK a pris l'ANC au dépourvu.

Interrogé sur l'existence de surprises dans les résultats des élections jusqu'à présent, le secrétaire général adjoint de l'ANC, Nomvula Mokonyane, a déclaré à l'agence Reuters : "Le KwaZulu-Natal est une province qui a connu une forte croissance : "KwaZulu-Natal".

Sans MK, l'ANC aurait pu conserver sa majorité au niveau national, a déclaré Oscar Van Heerden, chercheur et auteur d'ouvrages sur l'ANC. La principale formation d'opposition, la DA, ne bénéficie que d'un soutien légèrement plus important que lors des dernières élections, alors qu'elle s'efforce de se débarrasser de son image de parti de la minorité blanche privilégiée d'Afrique du Sud et de séduire davantage les électeurs noirs.

"De nombreuses personnes mécontentes en Afrique du Sud souhaitent une orientation politique beaucoup plus radicale que celle de l'ANC", a déclaré M. Van Heerden.

Bien qu'une coalition entre l'ANC et MK soit possible, les analystes la jugent peu probable en raison des exigences probables de MK, telles que le remplacement de Ramaphosa et l'absolution des problèmes juridiques de Zuma. M. Zuma doit être jugé l'année prochaine pour des accusations de corruption liées à un contrat d'armement conclu dans les années 1990.