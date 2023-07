Le parti thaïlandais Move Forward, qui a remporté les élections, a annoncé vendredi un plan pour tenter de limiter le pouvoir du Sénat nommé par les militaires, un jour après que ses membres ont fait échouer la candidature du chef du parti au poste de Premier ministre.

Le rôle du Sénat, qui compte 249 membres, dans le choix du premier ministre, aux côtés de la chambre basse élue - un système conçu par les militaires royalistes après le coup d'État de 2014 - est considéré comme une garantie constitutionnelle destinée à protéger les intérêts des généraux et de l'establishment conservateur.

Malgré l'absence d'opposition et le soutien de son alliance de huit partis, Pita Limjaroenrat de Move Forward a perdu le vote crucial sur le poste de premier ministre jeudi, après que le Sénat et les partis du gouvernement sortant, soutenu par l'armée, ont serré les rangs pour lui refuser le poste de premier ministre.

Seuls 13 sénateurs ont soutenu Pita, 42 ans, les autres ayant voté contre lui ou s'étant abstenus, ce qui, selon son parti, indique que certains agissaient sous la contrainte.

"Il y a des forces de l'ancien pouvoir qui font pression sur le Sénat - de l'ancien pouvoir à certains capitalistes qui ne veulent pas voir un gouvernement Move Forward", a déclaré le secrétaire général du parti, Chaithawat Tulathon, lors d'une interview télévisée.

"Puisque les sénateurs n'étaient pas à l'aise pour élire le premier ministre, pourquoi ne pas leur retirer ce pouvoir ?", a-t-il déclaré, ajoutant que le parti tenterait de limiter les pouvoirs du Sénat en modifiant un article de la constitution, ce qui pourrait prendre un mois.

M. Pita, un libéral du secteur privé ayant fait ses études à Harvard, a obtenu un soutien massif de la jeunesse pour son projet de secouer la politique et d'apporter des réformes à des secteurs et à des institutions longtemps considérés comme intouchables.

Cela inclut la monarchie, et plus précisément une loi qui interdit de l'insulter, de loin la politique la plus controversée de Move Forward et un obstacle majeur dans ses tentatives de convaincre les législateurs de soutenir Pita.

LE COUP DE POING DE L'ASPIRATEUR

Jeudi, M. Pita a promis de ne pas abandonner ces politiques et de ne pas renoncer à son combat pour le poste de premier ministre. Il pourra se représenter s'il est nommé lors du prochain vote, qui aura lieu le 19 juillet, a confirmé le président de la Chambre.

La défaite de jeudi fait suite à un coup dur pour Pita à la veille du vote, lorsque la commission électorale a recommandé sa disqualification pour une question d'actionnariat, suivie quelques heures plus tard par l'annonce par la Cour constitutionnelle qu'elle s'était saisie d'une plainte concernant le projet de son parti d'amender la loi sur l'insulte royale.

Les tensions politiques de cette semaine étaient largement attendues.

Depuis deux décennies, la Thaïlande est plongée dans une lutte de pouvoir entre des partis réformateurs qui remportent les élections et un réseau de vieux riches et de militaires déterminés à les étouffer.

Les groupes pro-démocratie ont appelé à des manifestations. Un groupe d'activistes, le United Front of Thammasat and Demonstration, s'en est pris aux sénateurs et à ceux qui se sont abstenus lors du vote, les qualifiant de veules et de "toxiques pour la volonté du peuple".

L'incertitude a pesé sur le baht thaïlandais, qui a glissé d'environ 0,4 % à 34,65 pour un dollar dans les échanges de la matinée. L'indice de référence thaïlandais était en hausse de 1 %.

Vijay Vikram Kannan, stratégiste macro Asie chez Société Générale à Singapour, a déclaré que le baht pourrait sous-performer ses pairs en raison du risque politique, mais qu'un effondrement majeur était peu probable.

"Le marché attend simplement une résolution globale de la situation. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, elle devrait conduire à une reprise", a-t-il déclaré.