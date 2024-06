Le parti travailliste, qui devrait prendre le pouvoir lors des prochaines élections en Grande-Bretagne, a déclaré avoir rencontré le fabricant de mode rapide Shein, fondé par des Chinois, en vue d'une éventuelle cotation en bourse à Londres.

"Le parti travailliste a rencontré un certain nombre d'entreprises, dont Shein, qui cherchent à investir ou à s'introduire en bourse en Grande-Bretagne", a déclaré un porte-parole du parti d'opposition. "L'augmentation des investissements, de la productivité et de la croissance est l'une des missions du parti travailliste pour le gouvernement.

Des législateurs britanniques de haut rang ont mis en doute l'aptitude du géant de la mode rapide Shein à s'introduire en bourse à Londres et ont appelé à un examen plus approfondi de sa chaîne d'approvisionnement et de ses pratiques en matière de travail.

Le parti travailliste a déclaré qu'il attendait "les normes réglementaires et les pratiques commerciales les plus strictes" de la part de toute entreprise opérant au Royaume-Uni. "Nous pensons que le meilleur moyen d'y parvenir est d'avoir davantage d'entreprises opérant à partir du Royaume-Uni et réglementées par le droit britannique", a ajouté le porte-parole.

Shein a refusé de commenter les réunions, qui ont été rapportées pour la première fois par le Times. En réponse aux questions sur la gouvernance de l'entreprise, un porte-parole de Shein a déclaré précédemment : "Shein investit des millions de livres sterling dans l'entreprise : "Shein investit des millions de livres sterling dans le renforcement de la gouvernance et de la conformité de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Ces réunions interviennent alors que le détaillant de mode en ligne, évalué à 66 milliards de dollars lors d'une levée de fonds l'année dernière, devrait être introduit à la bourse de Londres cette année.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, s'est entretenu avec le président exécutif de Shein, Donald Tang, en février, et l'entreprise souhaite s'introduire en bourse à Londres, a déclaré une source gouvernementale britannique à Reuters.

Shein a commencé à travailler avec les équipes londoniennes de ses conseillers financiers et juridiques pour étudier la possibilité d'une cotation à la Bourse de Londres au début de cette année, ont déclaré des sources à Reuters en mai.

La société a accéléré les préparatifs en vue de sa cotation à Londres après que sa tentative d'introduction en bourse à New York se soit heurtée à des obstacles réglementaires et à la réticence des législateurs américains.

La société se prépare à déposer un prospectus auprès de la Financial Conduct Authority britannique pour obtenir l'approbation d'une éventuelle introduction en bourse à Londres dès cette semaine, a rapporté Sky News dimanche. (Reportage d'Elizabeth Piper. Reportage complémentaire de James Davey. Rédaction : Anousha Sakoui ; Montage : Ros Russell)