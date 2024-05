Le parti travailliste d'opposition britannique a 17 points d'avance sur le parti conservateur du Premier ministre Rishi Sunak dans le premier sondage d'opinion réalisé depuis que ce dernier a fixé de manière inattendue la date des élections nationales au 4 juillet.

Le sondage a été réalisé par More in Common, membre du British Polling Council, qui fixe des normes professionnelles pour les sondages réalisés au Royaume-Uni.

Le sondage, réalisé auprès d'un peu plus de 2 000 personnes, montre que 44 % des électeurs soutiennent le parti travailliste, 27 % les conservateurs, 10 % le parti de droite Reform UK et 9 % les libéraux démocrates centristes. Le parti écologiste se situe à 5 %.

Les résultats sont largement similaires à ceux d'autres instituts de sondage. Un sondage précédent, réalisé du 17 au 19 mai par More in Common, montrait que les travaillistes avaient une avance de 16 points.

More in Common a été créé après le meurtre en 2016 de la législatrice britannique Jo Cox par un homme obsédé par les nazis et l'idéologie d'extrême droite. L'institut de sondage est également un cabinet de conseil en stratégie et en communication et poursuit des objectifs plus larges en matière de changement climatique et de soutien aux réfugiés.