Le parti travailliste britannique d'opposition a accusé mercredi le premier ministre Rishi Sunak d'avoir menti lors d'un débat préélectoral lorsqu'il a déclaré que le parti travailliste augmenterait les impôts de 2 000 livres (2 554,40 dollars) pour chaque famille.

Sunak - dont le parti conservateur est en difficulté dans les sondages d'opinion avant le vote du 4 juillet - a utilisé ce chiffre à plusieurs reprises lors du débat télévisé de mardi avec le leader travailliste Keir Starmer.

Le mois dernier, le parti conservateur de M. Sunak a publié ce qu'il a déclaré être des "évaluations officielles du Trésor et indépendantes" des politiques du parti travailliste, qui ont révélé un trou noir de 38,5 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années si le parti travailliste remporte les élections.

Le parti travailliste a démenti cette affirmation à l'époque et, mercredi, il a mis en avant une lettre du plus haut fonctionnaire du ministère britannique des finances - rapportée par la BBC - qui déclarait que les fonctionnaires n'avaient pas été impliqués dans la production ou la présentation de l'évaluation des coûts et qu'elle ne devait pas être présentée comme une estimation officielle.

"La lettre du secrétaire permanent du Trésor confirme ce que les travaillistes ont dit hier soir, à savoir que le premier ministre a menti lors du débat d'hier soir", a déclaré Rachel Reeves, la principale responsable de la politique économique du parti travailliste.

Mme Reeves a exclu toute augmentation des taux de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale au cours de la prochaine législature.

Les chaînes de télévision lui ont demandé pourquoi Starmer n'avait pas réagi plus rapidement lors du débat pour contrer les affirmations de Sunak.

"Keir Starmer a été très clair hier soir sur le fait que les propos du Premier ministre étaient totalement absurdes. J'irais même plus loin : le premier ministre a menti lors du débat d'hier soir à propos des projets fiscaux du parti travailliste", a-t-elle déclaré.

"Le parti travailliste n'augmentera pas les impôts des travailleurs. Je suis très claire à ce sujet.

Mercredi, M. Sunak a réitéré son affirmation en publiant sur la plateforme de médias sociaux X une vidéo montrant une tirelire géante flottant dans le ciel, répétant son affirmation et déclarant : "Si vous pensez que le parti travailliste va gagner, vous n'avez qu'à vous rendre compte que le parti travailliste va gagner : "Si vous pensez que les travaillistes vont gagner, commencez à épargner.

