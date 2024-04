Le principal parti d'opposition britannique, le Labour, devance le Scottish National Party (SNP) dans les sondages pour la première fois en Écosse depuis le référendum sur l'indépendance organisé il y a près de dix ans, selon une enquête YouGov réalisée mercredi.

Regagner du terrain dans son ancien cœur écossais est essentiel pour les espoirs du parti travailliste de remporter les prochaines élections nationales, qui devraient avoir lieu plus tard dans l'année. Le sondage donne au parti travailliste 33 % de soutien en Écosse, contre 31 % pour le parti indépendantiste SNP.

Il s'agit de la première avance du Labour sur le SNP dans les intentions de vote en Écosse pour les élections britanniques depuis juin 2014, a déclaré YouGov, bien qu'une projection de la semaine dernière ait montré que le Labour devrait gagner plus de sièges que le SNP en Écosse également.

L'Écosse a voté à 55 % contre 45 % pour rester dans le Royaume-Uni lors d'un référendum en septembre 2014, mais l'élan de cette campagne et la popularité de l'ancienne dirigeante Nicola Sturgeon ont contribué à propulser le SNP à une position dominante en Écosse depuis l'élection nationale de 2015.

Toutefois, le parti a perdu de sa superbe depuis lors et Mme Sturgeon a démissionné il y a un an dans le cadre d'une décision choquante, alors que des questions se posaient sur sa stratégie pour obtenir un nouveau vote en faveur de l'indépendance et qu'une enquête de la police avait été ouverte sur les finances du parti.

Le sondage YouGov a montré que l'appétit pour l'indépendance de l'Écosse n'avait pas changé, 53 % des personnes interrogées étant favorables au maintien dans le Royaume-Uni et 47 % à l'indépendance.

YouGov a interrogé 1 100 adultes en Écosse entre le 25 mars et le 2 avril.