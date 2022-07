Le parti travailliste britannique exclut tout pacte avec le parti indépendantiste écossais lors des prochaines élections.

La semaine dernière, la première ministre écossaise et leader du SNP, Nicola Sturgeon, a déclaré qu'elle souhaitait organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse en octobre 2023 et qu'elle se présenterait aux prochaines élections sur la seule question de l'indépendance si le référendum était bloqué.

Le Premier ministre Boris Johnson a exclu de consentir à un nouveau vote après que l'Écosse ait voté contre l'indépendance en 2014.

Il a attaqué les travaillistes en disant qu'ils devraient former une coalition avec le SNP pour former un gouvernement, risquant ainsi l'avenir du Royaume-Uni.

Le leader du parti travailliste écossais, Anas Sarwar, a déclaré que si cela arrangeait les conservateurs et le SNP d'évoquer la perspective d'un tel accord pour nuire au parti travailliste, ce dernier formerait un gouvernement minoritaire s'il ne disposait pas d'une majorité parlementaire.

"Quel que soit le résultat des prochaines élections générales au Royaume-Uni, le Labour ne conclura aucun accord avec le SNP", a-t-il déclaré.

M. Sarwar a rejeté les propositions de Mme Sturgeon en faveur d'un nouveau référendum, affirmant qu'au lieu de rouvrir les plaies d'une campagne d'indépendance source de divisions, un nouvel accord constitutionnel pourrait être conclu en réformant les institutions britanniques.

Il a proposé d'abolir la seconde chambre non élue, la Chambre des Lords, et de la remplacer par un Sénat des nations et des régions élu au suffrage direct, une proposition politique qui, selon lui, sera examinée par une commission travailliste sur l'avenir du Royaume-Uni.

"Nous n'avons pas besoin de diviser notre peuple pour proposer un changement. Nous n'avons pas besoin d'un référendum qui divise pour le proposer", a déclaré M. Sarwar, dont le parti n'a remporté qu'un seul des sièges écossais à la Chambre des communes lors des dernières élections nationales.

"La Chambre des Lords doit être abolie et remplacée par une institution qui reflète mieux la composition et l'identité du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Mme Sturgeon affirme qu'un nouveau référendum est justifié parce que le Brexit a fait sortir l'Écosse de l'Union européenne contre sa volonté, après que la campagne anti-indépendance du référendum de 2014 ait déclaré qu'un vote négatif était le seul moyen de garantir que l'Écosse reste dans le bloc.

Le sondage Panelbase de ce week-end a montré que le soutien à l'indépendance a légèrement progressé, avec 48 % des répondants en faveur, 47 % contre et 5 % disant ne pas savoir.