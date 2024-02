Le parti travailliste britannique d'opposition a remporté les élections législatives de vendredi, portant un coup dur aux conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak avant les élections nationales qui auront lieu plus tard dans l'année.

Cette double défaite souligne la faiblesse du parti au pouvoir et ne fera guère taire les détracteurs de M. Sunak, qui craignent que les conservateurs ne soient quasiment balayés lors des élections nationales et qui souhaitent qu'il change de cap.

Cet ancien banquier d'affaires de 43 ans s'est efforcé de rétablir la fortune de son parti, bien qu'il se soit présenté à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée comme un réformateur audacieux, un technocrate stable et maintenant comme quelqu'un qui a besoin de plus de temps "pour s'en tenir au plan", parce que, dit-il, ce plan fonctionne.

Mais comme le parti travailliste est toujours en tête des sondages, M. Sunak pourrait bien devoir se plier aux exigences de certains membres de son parti et proposer à un électorat de plus en plus mécontent un programme conservateur plus à droite avant les élections.

Les travaillistes se sont réjouis des résultats.

"En gagnant dans ces bastions conservateurs, nous pouvons affirmer avec confiance que le parti travailliste est de nouveau au service des travailleurs et que nous travaillerons sans relâche pour les aider", a déclaré le chef du parti travailliste, Keir Starmer, dans un communiqué.

"Les Tories (conservateurs) ont échoué. La récession de Rishi le prouve. C'est pourquoi nous avons vu tant d'anciens électeurs conservateurs passer directement à ce nouveau parti travailliste".

Les travaillistes ont renversé une forte majorité conservatrice dans la ville de Wellingborough, au centre de l'Angleterre, pour remporter le siège parlementaire avec 13 844 voix contre 7 408 pour le candidat conservateur. Le candidat du parti de droite Reform Party, Ben Habib, a obtenu 3 919 voix.

À Kingswood, dans le sud-ouest de l'Angleterre, les travaillistes l'ont emporté avec 11 176 voix contre 8 675 pour le candidat conservateur.

Les conservateurs n'ont remporté que quatre des 21 élections partielles organisées depuis les dernières élections nationales de 2019.

PRESSION SUR SUNAK

Alors que les élections dites partielles sont souvent perdues par le parti au pouvoir, l'ampleur de la défaite dans deux sièges parlementaires que les conservateurs détiennent depuis des années accentue la pression sur Sunak, qui est devenu Premier ministre il y a un peu plus d'un an.

Le parti au pouvoir doit également faire face à la contestation du parti réformateur de droite. Jacob Rees-Mogg, législateur conservateur de haut rang, a déclaré qu'au moins à Kingswood, si les partisans de la réforme avaient voté pour le parti au pouvoir en tant que membres de la "famille conservatrice", les conservateurs auraient conservé le siège parlementaire.

Il semble que les conservateurs aient pratiquement fait une croix sur les deux élections partielles.

Alors que les travaillistes ont envoyé un grand nombre de leurs législateurs et de leurs militants pour faire campagne dans les deux villes, les conservateurs ont eu une présence discrète, nombre de leurs législateurs se concentrant davantage sur le maintien de leurs propres sièges avant le scrutin national.

Peu de gens pensaient qu'ils avaient une chance de l'emporter dans l'une ou l'autre de ces localités - le concours à Wellingborough a été déclenché après que l'ancien membre du parlement a été évincé à la suite d'un scandale d'intimidation et de harcèlement, tandis qu'à Kingswood, l'ancien ministre Chris Skidmore a démissionné à cause des politiques de M. Sunak en matière de changement climatique.

Mais certains espéraient que le parti travailliste aurait pu être mis à mal cette semaine, lorsque le leader Starmer n'a pas agi immédiatement pour censurer un candidat travailliste qui a été enregistré en train d'épouser des théories de conspiration sur Israël et pour avoir supprimé un objectif d'investissement vert.

Mais avec une faible participation, les électeurs ont puni le parti au pouvoir et Sunak, qui a du mal à tenir ses promesses électorales. Des données publiées jeudi ont montré que l'économie était entrée en récession au cours du second semestre 2023, un défi pour M. Sunak qui a fait de la relance de la croissance économique l'une de ses principales promesses avant les élections nationales.

Avec de nombreux électeurs en colère contre la crise du coût de la vie, les longs délais d'attente pour utiliser les services de santé publics et les grèves dans les transports publics, M. Sunak manque de temps pour combler le fossé qui le sépare du parti travailliste.

M. Rees-Mogg a déclaré que pour redresser la situation avant les élections nationales, il fallait "dynamiser le parti et avoir de nouvelles idées" pour reconquérir les électeurs conservateurs traditionnels, ce qui pourrait être un clin d'œil à un nouveau groupe au sein du parti qui souhaite que M. Sunak s'oriente davantage vers la droite.

"Tout reste à faire", a déclaré M. Rees-Mogg.