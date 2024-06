Le parti travailliste britannique d'opposition a déclaré qu'il empêcherait la prochaine génération d'acheter légalement des cigarettes s'il remporte les élections nationales du 4 juillet.

Le premier ministre conservateur, Rishi Sunak, souhaitait instaurer des règles anti-tabac parmi les plus strictes au monde en interdisant à toute personne âgée de 15 ans ou moins d'acheter des cigarettes, mais son projet n'est pas devenu une loi avant qu'il ne convoque les élections, ce qui a jeté le doute sur la politique à mettre en œuvre.

Le chef du parti travailliste, Keir Starmer, dont le parti est largement en tête des sondages d'opinion avant le scrutin, a publié jeudi les politiques qu'il entendait mettre en œuvre, s'engageant à assurer la stabilité politique et économique et à améliorer les résultats en matière de santé.

"Nous devons prendre des mesures préventives de santé publique pour lutter contre les maladies les plus meurtrières et aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Cela commence par le tabagisme", peut-on lire dans le manifeste.

"Le parti travailliste veillera à ce que la prochaine génération ne puisse jamais acheter légalement des cigarettes [...]. Le parti travailliste interdira les marques et les publicités de vapes destinées aux enfants, afin d'empêcher la prochaine génération de devenir dépendante de la nicotine.