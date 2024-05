Le parti travailliste britannique, dans l'opposition, s'engagera mardi à collaborer avec le secteur privé pour construire des "villes nouvelles" afin de respecter son engagement de construire 1,5 million de nouveaux logements dans tout le pays s'il est porté au pouvoir.

Avant les élections nationales qui se tiendront plus tard dans l'année, la construction de logements, ou son absence, est devenue de plus en plus importante pour les électeurs britanniques, où plusieurs milliers de personnes n'ont pas les moyens d'acheter une maison, tandis que d'autres protestent contre les nouveaux développements dans les zones rurales.

Les conservateurs au pouvoir, dirigés par le Premier ministre Rishi Sunak, ont été contraints d'édulcorer l'engagement qu'ils avaient pris dans leur manifeste de 2019 de construire 300 000 logements par an en Angleterre, qualifiant l'objectif de consultatif après les pressions exercées par certains législateurs du parti pour qu'ils ne mettent pas en œuvre le plan.

Angela Rayner, vice-présidente du parti travailliste, présentera des plans pour une nouvelle génération de "villes nouvelles" construites après la Seconde Guerre mondiale pour fournir de nouveaux logements après le conflit.

"Les promoteurs qui respectent leurs obligations de construire des logements abordables de haute qualité, bien conçus et durables, avec des espaces verts, des liaisons de transport, des écoles et des cabinets de médecins généralistes à proximité, connaîtront une nouvelle aube sous l'égide du parti travailliste", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Mais ceux qui se sont soustraits à leurs responsabilités pendant trop longtemps seront fermement tenus de rendre des comptes.

Elle n'a pas donné plus de détails.

Les travaillistes devancent largement les conservateurs dans les sondages, mais les responsables du parti craignent qu'ils n'aient pas encore réussi à convaincre un grand nombre d'électeurs indécis, et ils espèrent qu'en exposant leurs politiques de manière plus détaillée, ils pourront renforcer leur avance. Les critiques affirment que le parti travailliste n'a pas encore suffisamment détaillé ses politiques.

La semaine dernière, le leader travailliste Keir Starmer, qui a ramené son parti vers le centre après avoir viré à gauche, a promis de "reconstruire la Grande-Bretagne", en présentant ce qu'il a appelé les premières étapes d'un gouvernement si son parti remportait les élections.