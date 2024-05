Le parti travailliste britannique d'opposition a affirmé son engagement "inébranlable" envers l'Ukraine lors d'une visite à Kiev des chefs des affaires étrangères et de la défense du parti, lundi.

David Lammy et John Healey ont rencontré le ministre ukrainien de la défense et le principal conseiller du président Volodmyr Zelenskiy lors de cette visite, au cours de laquelle ils se sont rendus dans des banlieues marquées par l'occupation russe au début de la guerre et ont rendu hommage aux victimes dans les villes de Bucha et d'Irpin.

Le parti travailliste britannique devance largement les conservateurs au pouvoir dans les sondages en vue des élections nationales qui devraient avoir lieu dans le courant de l'année.

"S'il y a un changement de gouvernement lors des élections en Grande-Bretagne cette année, il n'y aura aucun changement dans la détermination de la Grande-Bretagne à soutenir l'Ukraine, à faire face à l'agression russe et à poursuivre Poutine pour ses crimes de guerre", a déclaré M. Healey à l'agence Reuters.

Alors que la guerre entre dans sa troisième année, l'Ukraine est sur la sellette en raison de retards dans l'acheminement de l'aide militaire étrangère et de la pression croissante exercée par la Russie sur le champ de bataille.

Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a annoncé une augmentation du soutien britannique à l'Ukraine et a déclaré qu'il porterait les dépenses globales de défense à 2,5 % du PIB par an d'ici à 2030.

M. Healey a déclaré que le parti travailliste "répondait à l'ambition du gouvernement de porter les dépenses de défense à 2,5 %" dès que possible, et qu'il procéderait à une révision stratégique de la défense au cours de la première année où le parti travailliste serait au pouvoir.

Avant de se rendre en Ukraine, M. Lammy a visité Washington, un allié clé de Kiev, qui organise en novembre une élection présidentielle opposant le président sortant Joe Biden à l'ancien président Donald Trump.

"Je suis très heureux que Donald Trump ait semblé signaler l'importance d'accorder cette aide de 61 milliards de dollars [à l'Ukraine] et ce que nous entendons, c'est que l'aide commence maintenant à arriver en Ukraine", a déclaré M. Lammy.

Lammy et Healey ont discuté des défenses aériennes, des tirs à plus longue portée et d'un prochain sommet de paix promu par Kiev lorsqu'ils ont rencontré des responsables ukrainiens, ont-ils déclaré.

Le président Zelenskiy a déclaré plus tôt qu'il s'attendait à ce qu'entre 80 et 100 pays participent à un sommet de paix de haut niveau le mois prochain en Suisse, qui vise à rallier le soutien à la vision de l'Ukraine de mettre fin à la guerre.

"Le Royaume-Uni entretient un partenariat essentiel et important avec les pays du Commonwealth et les pays du Sud", a déclaré M. Lammy. "Nous mettrons tout en œuvre pour aider l'Ukraine à faire en sorte que le plus grand nombre possible de pays participent à la conférence de paix.