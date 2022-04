Le parti tunisien Ennahda rejette la dissolution du Parlement et boycottera le référendum.

Rached Ghannouchi, qui est également président du parlement, a déclaré dans une interview qu'Ennahda ne participerait à un référendum que si Saied organisait des consultations nationales sur ses réformes politiques.

Ghannouchi a accusé Saied d'avoir mené un coup d'État l'été dernier lorsqu'il a suspendu le parlement, balayé la constitution démocratique de 2014 et s'est mis à gouverner par décret.

"Nous sommes convaincus que le peuple tunisien... n'acceptera pas un régime individuel et n'acceptera pas une alternative à la démocratie", a déclaré Ghannouchi à Reuters au siège d'Ennahda à Tunis.

La crise s'est aggravée mercredi lorsque Saied a dissous le parlement après que celui-ci a tenu une session en ligne au mépris des "mesures exceptionnelles" qu'il a annoncées l'année dernière.

Au moins 20 membres du parlement qui ont participé à la session, y compris d'Ennahda, ont été convoqués pour une enquête par une unité antiterroriste, a déclaré Ghannouchi.

"La décision de dissoudre le parlement approfondit la crise politique et constitue une plus grande menace pour la situation économique et détruira les institutions", a déclaré Ghannouchi, qualifiant de "théâtre" la promesse de Saied d'organiser un référendum sur une nouvelle constitution.

"Nous ne participerons pas à une pièce de théâtre dépourvue de contenu démocratique et nous nous attendons à ce que de nombreux (autres) partis la boycottent également", a déclaré Ghannouchi.

Saied a déclaré qu'il organiserait le référendum en juillet, suivi des élections parlementaires en décembre, mais il n'a impliqué aucun autre groupe politique ou de la société civile dans la rédaction de la nouvelle constitution et n'a pas dit ce qu'elle contiendrait.

Ghannouchi a réitéré ses appels à Saied pour qu'il organise un "dialogue national", ce que d'autres personnalités ont également exigé mais que le président n'a pas encore réalisé.

Ghannouchi a déclaré que bien qu'il ait rejeté la dissolution du parlement par Saied, cette action signifiait que le président devait organiser de nouvelles élections dans les trois mois au lieu d'attendre après avoir imposé une nouvelle constitution.

Ennahda est le plus grand parti de Tunisie avec la plus grande organisation nationale, bien que sa popularité ait diminué au cours de la dernière décennie car il a participé à des gouvernements de coalition successifs qui n'ont pas réussi à apporter des gains économiques.

"Nous nous coordonnerons avec l'opposition pour répondre collectivement aux mesures prises par le président pour restaurer la démocratie... Ennahda est encore grand et il peut rassembler les gens dans les rues", a déclaré Ghannouchi.