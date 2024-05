La transition mondiale vers les energies renouvelables dans les principaux secteurs consommateurs d'energie a ralenti en 2023, entravee par des lacunes reglementaires, des pressions politiques et l'incapacite a fixer des objectifs clairs, a declare un groupe d'experts mercredi.

La pandemie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont renforce les ambitions de passer aux energies renouvelables dans un contexte de preoccupations croissantes en matiere de securite energetique, mais les gouvernements n'ont pas reussi a tirer parti de cet elan, selon l'evaluation annuelle du groupe REN21, base a Paris.

A la fin de l'annee derniere, seuls 13 pays - dont les Etats-Unis, l'Inde et la Chine - avaient mis en oeuvre des politiques sur les energies renouvelables couvrant les batiments, l'industrie, les transports et l'agriculture, et seulement 12,7 % de l'energie consommee par ces secteurs provenait de sources propres, selon REN21.

De nombreux pays sont meme revenus sur leurs ambitions : sur 69 pays ayant des objectifs en matiere d'energies renouvelables pour les utilisateurs finaux, seuls 17 les ont prolonges au-dela de 2024, a indique REN21, qui reunit des gouvernements, des instituts de recherche et des ONG afin de promouvoir le passage aux energies propres.

"Les gouvernements ont pratiquement renonce a leurs ambitions, et les secteurs consommateurs d'energie n'ont plus d'incitations economiques", a declare Rana Adib, directrice executive de REN21.

Le rapport met en garde contre la lenteur des reformes et les milliards de dollars de subventions accordees aux combustibles fossiles, en particulier dans l'industrie et l'agriculture, qui freinent encore la transition energetique.

La chute des prix des combustibles fossiles en 2023 a egalement influence l'elaboration des politiques, et le debat sur les couts du passage a une energie plus propre s'est intensifie, en particulier a l'approche des elections dans de nombreux pays, a declare M. Adib.

La decarbonisation de l'industrie lourde reste un defi majeur, les secteurs "difficiles a reduire" tels que le ciment et l'acier faisant valoir que les energies renouvelables ne peuvent pas generer la chaleur necessaire pour alimenter leurs fours et hauts-fourneaux.

Mais si la transition de l'industrie pourrait s'averer plus difficile que celle des transports, des solutions existent, notamment l'utilisation de fours a arc electrique pour fabriquer de l'acier, a declare M. Adib.

L'expression "difficile a reduire" envoie deja le message qu'il s'agit de secteurs presque impossibles a decarboniser, ce qui n'est pas vrai", a-t-elle declare. (Reportage de David Stanway ; Redaction de Jacqueline Wong)