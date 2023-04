Les quelques hôpitaux qui fonctionnent encore à Khartoum après l'explosion soudaine de la guerre au Soudan ont des corps non enterrés, des balles qui s'écrasent sur les fenêtres et des médecins terrifiés qui se tiennent à l'écart alors que l'artillerie pilonne tout près d'eux.

Les médecins et le personnel hospitalier décrivent des conditions pénibles : pas d'eau pour le nettoyage, peu d'électricité pour les équipements vitaux et une pénurie de nourriture, ce qui les oblige à renvoyer les patients malades chez eux et à refuser les blessés.

La plupart des meilleurs hôpitaux du Soudan sont concentrés dans les rues du centre de Khartoum, où se déroulent les combats les plus intenses entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide, ce qui oblige les médecins et les patients à braver les tirs et les bombardements.

Le ministère soudanais de la santé estime qu'au moins 270 personnes sont mortes depuis que les violences ont éclaté le week-end dernier. Pour les plus de 2 600 personnes blessées dans les combats et les nombreuses autres qui ont déjà besoin d'un traitement, l'effondrement rapide du système de santé est synonyme de désastre.

"Les hôpitaux qui accueillent les blessés sont si peu nombreux, avec un nombre limité de médecins, que les blessés sont surchargés", a déclaré Esraa Abou Shama, médecin au ministère soudanais de la santé.

"En outre, tous les blessés ne peuvent pas atteindre l'hôpital à cause des tirs... Nous avons vraiment besoin que les hôpitaux publics et privés s'ouvrent pour fournir des services médicaux à tous les blessés et à tous les patients."

Un diplômé universitaire de 25 ans, qui a reçu une balle dans l'épaule et qui a refusé de donner son nom par crainte de représailles, a déclaré : "Nous avons trouvé un hôpital en état de marche, mais il n'y a pas d'hôpital : "Nous avons trouvé un hôpital qui fonctionnait, mais il y avait peu de services parce qu'il n'y avait pas d'électricité".

À Khartoum, dans un centre de soins pour enfants atteints de cancer, les traitements ont été interrompus, le générateur restant inactif, selon le personnel. Les jeunes enfants font la queue pour recevoir des plateaux de soupe, de riz et de pastèques.

À al-Baraa, un hôpital pour enfants de Khartoum, un seul service est resté ouvert cette semaine, avec un médecin pour s'occuper de deux nouveau-nés sous respirateur, a déclaré le directeur de l'hôpital Ashraf Elfaki.

L'un d'eux est mort peu après et le second a finalement été évacué. "Je ne sais pas quoi faire", a déclaré M. Elfaki.

En quatre jours de combats, neuf hôpitaux soudanais ont été touchés par des tirs d'artillerie et 16 ont été évacués de force, selon le syndicat des médecins soudanais.

"Les hôpitaux sont complètement effondrés, dépourvus de tout ce qui est nécessaire. La situation est catastrophique...", a déclaré le porte-parole du Croissant-Rouge soudanais, Osama Othman.

HORS SERVICE

Cette semaine, un journaliste de Reuters a vu, devant un hôpital de Khartoum, un civil blessé et en sang arriver pour chercher de l'aide, mais devoir repartir parce qu'il n'y avait pas de personnel pour le soigner.

"Tout autour de nous, il y a des coups de feu et des bombes", a déclaré Khalid Fedail, directeur général de l'hôpital Fedail, un grand établissement privé.

Les réservoirs d'eau et de gaz de cuisine de son hôpital ont été touchés, de nombreux membres du personnel ont fui et le carburant diesel pour le générateur d'électricité est presque épuisé. Les camions-citernes ne peuvent pas atteindre la zone.

L'hôpital Fedail a été le dernier de son district à rester ouvert, soignant plus de 30 personnes blessées dans les combats, alors que d'autres hôpitaux voisins ont été endommagés par les tirs d'artillerie, selon Fedail.

Mais il ne peut plus fonctionner et il s'efforce de transférer les patients chez eux, avec des instructions sur les soins à prodiguer, ou vers les quelques établissements médicaux encore en état de marche. "Nous sommes hors service jusqu'à ce que tout soit terminé", a déclaré M. Fedail.

À l'hôpital pour enfants Al-Baraa, deux infirmières ont été blessées par des balles perdues alors qu'elles travaillaient à l'étage supérieur, a déclaré Elfaki, le directeur de l'établissement.

"Le personnel médical est pris de panique car il n'est pas habitué à ces bruits, à l'artillerie", a-t-il déclaré.

"Partout dans le monde, les hôpitaux sont décrochés en temps de guerre. Ils peuvent s'approvisionner, les employés peuvent aller et venir en toute sécurité, mais ce n'est pas le cas chez nous", a-t-il ajouté, précisant que des soldats pouvaient être vus en train de patrouiller devant l'hôpital mardi.

Le responsable régional de l'Organisation mondiale de la santé, Ahmed al-Mandhari, a déclaré que les médecins couraient un réel danger.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par les informations faisant état d'attaques armées contre des établissements de santé, d'enlèvements d'ambulances transportant des patients avec le personnel médical à l'intérieur. Les établissements de santé sont pillés et occupés", a-t-il déclaré.

BLESSURES

Luay Ahmed, bénévole à l'hôpital al-Duwali de Bahri, ville jumelle de Khartoum, s'est plaint du manque de fournitures, notamment de goutte-à-goutte intraveineux et de médicaments vitaux.

"C'est le seul hôpital qui accepte encore des blessés et il y en a de plus en plus chaque jour. Certains sont opérés, d'autres sont triés, mais la capacité d'accueil est très faible", a-t-il déclaré.

Le personnel ne peut accéder à la morgue en raison des combats, et les cadavres sont donc stockés dans des pièces où l'air conditionné est réglé au maximum.

Certains corps sont simplement restés à l'air libre, selon un visiteur cette semaine.

"Nous avons tous les mêmes problèmes : l'électricité, l'eau, le personnel. C'est ce qui va faire s'effondrer le système de santé", a déclaré M. Ahmed.

Les patients chroniques, comme ceux qui ont besoin d'un traitement par dialyse, ont peu d'options.

Dans un hôpital de l'ouest de Khartoum, un homme de 54 ans, à l'air fatigué et trop effrayé pour donner son nom, a déclaré que la dialyse était le dernier service qui fonctionnait encore dans cet établissement.

"Je ne sais pas si le service sera encore là dans les prochains jours à cause de la guerre", a-t-il déclaré.