Le pasteur Brunson attendu aux USA après sa libération en Turquie

(Actualisé avec escale en Allemagne, citations, contexte)

par Ezgi Erkoyun et Emily Wither

IZMIR, Turquie, 12 octobre (Reuters) - Le pasteur américain Andrew Brunson, objet d'une crise diplomatique entre Washington et Ankara, a quitté la Turquie vendredi après sa remise en liberté au terme de deux ans de détention.

Après une escale en Allemagne pour une visite médicale, son avion devait redécoller à destination de la base militaire d'Andrews, près de Washington, où il est attendu vers 16h00 GMT.

Le pasteur, qui vivait en Turquie depuis plus de 20 ans, était accusé d'entretenir des liens avec des séparatistes kurdes et des partisans de Fetullah Gülen, opposant turc réfugié depuis 1999 aux Etats-Unis, auquel Ankara impute le coup d'Etat manqué de juillet 2016.

Transféré en résidence surveillée en juillet dernier après 21 mois de détention, Andrew Brunson a été condamné à trois ans et un mois et demi de prison, mais le tribunal d'Aliaga, au nord d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a considéré vendredi qu'il avait purgé sa peine.

L'ambassadeur américain Richard Grenell l'a accueilli lors d'une escale en Allemagne. "Il est presque à la maison grâce à @realDonaldTrump", écrit le diplomate sur Twitter. "Quand je lui ai présenté le drapeau américain, il l'a immédiatement embrassé." Le président américain a annoncé qu'il le recevrait probablement samedi à la Maison Blanche. Prié de dire si les sanctions américaines imposées à la Turquie avaient été allégées pour obtenir sa libération, comme l'a annoncé NBC jeudi, Donald Trump a assuré qu'aucun accord n'avait été conclu. "Mais nous sommes très heureux de le récupérer en bonne forme", a-t-il ajouté, s'adressant à la presse à Cincinnati.

"UN PAS NÉCESSAIRE MAIS INSUFFISANT"

Les tensions diplomatiques liées à son cas ont accéléré la baisse de la devise turque et aggravé la crise financière. Coté américain, la libération du pasteur à permis à Donald Trump de marquer des points auprès des chrétiens évangéliques, avant les législatives du 6 novembre.

Outre l'affaire Brunson, les relations entre les deux Etats membres de l'Otan ont été mises à mal par le soutien américain aux rebelles kurdes du nord de la Syrie, mais aussi par la commande turque d'un système de défense antimissile russe et l'arrestation aux Etats-Unis d'un banquier turc soupçonné de violations des sanctions imposées à l'Iran . Ankara exige par ailleurs l'extradition de Gülen.

Pour Jon Alterman, directeur de la section Moyen-Orient au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, la libération du pasteur est "un pas nécessaire, mais loin d'être suffisant pour combler le fossé qui s'est creusé entre les Etats-Unis et la Turquie". Un ancien membre de la NASA possédant les nationalités turque et américaine est toujours détenu en Turquie pour terrorisme et trois employés locaux du consulat américain ont également été arrêtés. "Nous espérons que le gouvernement turc libérera rapidement les autres citoyens américains détenus et le personnel @StateDept employé localement", écrit le secrétaire d'Etat Mike Pompeo sur Twitter.

