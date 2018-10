Le pasteur Brunson attendu samedi à Washington, dit Trump

CINCINNATI, 12 octobre (Reuters) - Le pasteur américain Andrew Brunson, qui a été au coeur des tensions diplomatiques entre Ankara et les Etats-Unis ces derniers temps et a été libéré vendredi, atterrira samedi sur une base militaire des environs de Washington, a déclaré le président Donald Trump.

"Nous sommes très honorés qu'il soit de nouveau avec nous", a dit le président aux journalistes en ajoutant que le pasteur serait vraisemblablement reçu à la Maison blanche dans la journée de samedi.

"Il a grandement souffert et nous sommes très reconnaissants envers nombre de personnes", a ajouté Trump, en assurant qu'aucun accord n'avait été passé avec la Turquie sur une levée des sanctions américaines en échange de la libération du pasteur.

Les propos de Donald Trump semblent en contradiction avec ceux de l'avocat du pasteur, Cem Halavurt, qui a déclaré vendredi soir qu'Andrew Brunson, dont l'avion a décollé d'Izmir, passerait deux jours en Allemagne avant de repartir pour les Etats-Unis.

Le pasteur était accusé de liens avec des activistes kurdes et des partisans de Fetullah Gülen, opposant turc réfugié depuis 1999 aux Etats-Unis. Transféré en résidence surveillée en juillet dernier après 21 mois de détention en Turquie, il a été condamné à trois ans et un mois et demi de prison mais le tribunal d'Aliaga, au nord d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a considéré vendredi qu'il avait déjà purgé sa peine. (Roberta Rampton; Eric Faye pour le service français)