Le patrimoine des ménages américains a augmenté au cours des trois derniers mois de l'année dernière, mettant fin à deux baisses trimestrielles consécutives de la valeur nette, la reprise du marché boursier en fin d'année ayant renforcé les bilans des consommateurs.

La valeur nette des ménages a augmenté de 2 % pour atteindre 147,71 billions de dollars au quatrième trimestre 2022, contre 144,78 billions de dollars à la fin du troisième trimestre, a rapporté la Réserve fédérale jeudi. La valeur des avoirs en actions a augmenté de 2 700 milliards de dollars, tandis que la valeur des biens immobiliers a baissé d'environ 100 milliards de dollars.

L'aperçu trimestriel des comptes financiers américains a également montré que la croissance du crédit ralentissait parmi les ménages et les entreprises à la fin de l'année, face à une forte augmentation des taux d'intérêt prévue par la Fed au cours de l'année 2022.

La dette intérieure non financière totale a augmenté à un rythme annuel de 3 % au quatrième trimestre, contre 4,5 % au trimestre précédent et 8,8 % un an plus tôt. La croissance de la dette des ménages s'est ralentie, passant de 6,2 % au troisième trimestre à 2,3 % en rythme annuel, tandis que la croissance de la dette des entreprises s'est ralentie, passant de 4,3 % à 3,6 %.

Après avoir atteint le chiffre record de 151 900 milliards de dollars au premier trimestre de l'année dernière, la richesse des ménages a chuté de plus de 7 000 milliards de dollars au cours des deuxième et troisième trimestres, alors que la campagne agressive de hausse des taux de la Fed entraînait les actions dans un marché baissier.

La Fed a augmenté ses taux de 4,5 points de pourcentage depuis mars dernier, alors que l'inflation la plus élevée depuis quarante ans a mis fin à une période de coûts d'emprunt proches de zéro, qui avait prévalu pendant la pandémie de coronavirus.

L'indice de référence S&P 500 a chuté d'environ 25 % au cours des neuf premiers mois de 2022, avant d'enregistrer une reprise de 7 % au quatrième trimestre, ce qui a permis d'enrayer la baisse globale de la valeur nette. Sur l'année, cependant, la richesse a diminué d'environ 4 000 milliards de dollars par rapport à 2021.