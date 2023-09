Les universités, l'industrie et le gouvernement doivent collaborer plus étroitement en Europe que par le passé pour préserver la prospérité, a déclaré lundi Peter Wennink, directeur général du groupe technologique ASML.

"Je m'inquiète de la capacité de gain des Pays-Bas et de l'Europe, car nous risquons de prendre du retard", a déclaré M. Wennink.

Il a fait remarquer que les États-Unis dominent les grandes plates-formes logicielles, tandis que l'Asie est en avance dans les technologies des batteries de voiture et que la Chine dépense beaucoup dans la recherche technique.

"Chaque bloc est conscient des défis à relever, mais il investira dans des partenariats entre entreprises et universités quoi qu'il arrive", a-t-il déclaré lors de l'ouverture de l'année universitaire à l'université technique d'Eindhoven.

"Comment allons-nous être compétitifs ? Nous devons commencer à travailler plus étroitement ensemble, dès maintenant".

En avril, ASML a annoncé la construction d'un nouveau centre à l'université, comprenant une "salle blanche" sans poussière et pouvant accueillir 500 chercheurs pour étudier et expérimenter les matériaux, la photonique et l'informatique quantique.

Le dirigeant a déclaré que si les responsables politiques réagissaient aux problèmes accessoires et louaient des initiatives telles que l'Europe's Chips Act, ils "manquaient de vision" et n'investissaient pas suffisamment dans la science, l'éducation et l'industrie.