Un patron britannique d'une société de change qui utilisait l'argent des investisseurs pour financer un style de vie luxueux a été condamné par un tribunal londonien pour son rôle dans une escroquerie de type Ponzi de 50 millions de livres (62 millions de dollars).

Anthony Constantinou a été reconnu coupable lundi d'un chef d'accusation de fraude par fausse déclaration, de deux chefs d'accusation de commerce frauduleux et de quatre chefs d'accusation de transfert de biens criminels, a déclaré la police de la ville de Londres dans un communiqué.

L'homme de 41 ans, qui avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, n'a pas été libéré sous caution en avril et le procès qui s'est tenu à la Southwark Crown Court de Londres s'est poursuivi en son absence. M. Constantinou n'a pas pu être joint pour un commentaire lundi.

M. Constantinou dirigeait Capital World Markets (CWM), qui proposait un rendement mensuel de 5 % sur les investissements. Les procureurs ont déclaré au tribunal que les investisseurs avaient été attirés par les bureaux haut de gamme de CMW dans la City de Londres et par des contrats de sponsoring sportif de haut niveau, notamment avec le club de football de Premier League, Chelsea.

Mais la fraude a été démantelée en mars 2015 lorsque CWM a fait l'objet d'une descente de police, ont expliqué les procureurs lors du procès de M. Constantinou.

Les enquêteurs ont découvert qu'il avait dépensé l'argent de CWM en louant un manoir de six chambres et en payant des vols privés et des fêtes somptueuses, y compris 2,5 millions de livres pour son mariage sur l'île grecque de Santorin.

Constantinou a récemment été arrêté en Bulgarie avec de faux documents d'identité, mais il a été relâché et reste en liberté, a appris le tribunal la semaine dernière.

Le juge Gregory Perrins a déclaré qu'il condamnerait M. Constantinou en son absence le 9 juin.