Le patron de Moderna promet la livraison prochaine de vaccins en Suisse

Zurich (awp) - Dan Staner, le directeur général de Moderna en Europe, a promis de nouvelles livraisons du vaccin anti-Covid 19 en Suisse au cours de ces prochains mois, sans donner plus de précisions sur la date exacte.

Dans une interview accordée au quotidien alémanique Tages Anzeiger, il a déclaré avoir honoré un volume de livraison de 1,4 million de doses au premier trimestre et garanti 5 millions de doses supplémentaires en mai et juin.

Le responsable n'a cependant pas été en mesure de donner plus de détails sur le nombre de doses qui seront livrées et sur la date de livraison. Il a indiqué que la production était passée de zéro en janvier à plusieurs millions de vaccins par mois. "Ce n'est pas facile. Et il y a des goulets d'étranglement dans certains des composants pour la production de vaccins, bien que les obstacles soient en train d'être surmontés."

md/fr