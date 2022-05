Le patron de Samsung, Lee, accueille Biden et Yoon pour une visite de l'usine de puces de Corée du Sud.

On a vu Lee accompagner Biden et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol lors de la rencontre des deux chefs d'État dans la plus grande usine de semi-conducteurs du monde, dans la ville de Pyeongtaek, à environ 50 km (30 miles) de Séoul.

Il s'agissait de la plus importante apparition publique de Lee depuis qu'il a été libéré sur parole en août de l'année dernière suite à une condamnation pour corruption.

Le complexe de production de puces de Samsung à Pyeongtaek, qui s'étend sur 2,89 millions de mètres carrés, soit la taille de 400 terrains de football, dispose de deux lignes de production de puces de mémoire flash DRAM et NAND ainsi que de la fabrication de puces en sous-traitance, et d'une troisième ligne qui sera achevée cette année.

D'autres lignes sont prévues, selon des sources de l'industrie des puces.

La troisième ligne de production - appelée P3 - que M. Biden a visitée, sera la plus grande des trois et devrait produire des puces DRAM de 14 nanomètres utilisées dans les serveurs et les appareils technologiques ainsi que des puces logiques de 5 nanomètres.

Lee a été vu en train d'expliquer le site à la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, et regardant Biden être informé par des employés portant des équipements de protection bleus sur le sol de l'usine, selon les images en direct.

Depuis que Lee a été libéré sur parole, Samsung a pris des mesures importantes telles que le choix de Taylor, au Texas, comme site américain de sa nouvelle usine de puces de 17 milliards de dollars, la fusion de ses divisions mobile et électronique grand public et la nomination de nouveaux codirecteurs généraux dans son plus grand remaniement depuis 2017.

L'absence de Lee au tribunal est un événement rare. Depuis plus d'un an, il a assisté à toutes les audiences d'un procès distinct où il est accusé de fraude comptable liée à la fusion de 8 milliards de dollars de deux entreprises Samsung en 2015, selon les dossiers judiciaires.

Bien que la présence du défendeur soit requise en règle générale pour garantir son droit à la défense, le tribunal du district central de Séoul a accédé à la demande de Lee de ne pas assister à l'audience de vendredi car les témoignages peuvent être enregistrés, a déclaré le porte-parole du tribunal.