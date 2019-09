Le patron de la Fed minimise les hoquets sur le marché monétaire

Washington (awp/afp) - Le patron de la Banque centrale américaine (Fed) a minimisé les hoquets qui ont agité cette semaine le marché de la dette à court terme, crucial pour les banques et les entreprises, et annoncé des mesures pour améliorer durablement la situation.

"Bien que ces problèmes soient importants pour le fonctionnement du marché et ses participants, elles n'ont aucune implication pour l'économie ou la politique monétaire", ni sur la capacité de la Fed "à contrôler ses taux" d'intérêts, a affirmé Jerome Powell mercredi au cours d'une conférence de presse, qui faisait suite à une réunion du Comité monétaire.

Il a souligné que l'institut d'émission "disposait des outils nécessaires pour faire face aux tensions" et d'ajouter: "Nous n'hésiterons pas à les utiliser".

La branche new-yorkaise de la Fed est intervenue en urgence mardi et mercredi sur le marché monétaire pour éviter un emballement des coûts d'emprunts à court terme pour les banques et les entreprises.

Mercredi soir, elle a annoncé qu'elle injectera jusqu'à 75 milliards de dollars sur ce marché jeudi. Elle avait déjà mis 75 milliards de dollars mercredi matin et 53 milliards de dollars lundi.

Les taux d'intérêt sur le marché monétaire qui rémunèrent les contrats de rachat de prise de pension à un jour (repo), ont bondi lundi et mardi, jusqu'à 10% pour certains emprunts, quatre fois plus que le niveau jugé normal.

Ces taux sont en effet censés osciller autour du niveau des autres taux au jour le jour de la Fed, soit entre 2% et 2,25% jusqu'à mercredi et désormais entre 1,75% et 2% depuis l'annonce d'une baisse des taux directeurs d'un quart de point dans l'après-midi.

Impôts et bons du Trésor

Toute la lumière n'a pas encore été faite sur les raisons pour lesquelles les liquidités ont manqué.

"Ces soubresauts sont le reflet de forces que nous avions vu venir et qui ont eu un effet plus important que la plupart des gens n'anticipaient", a-t-il dit, citant "une forte demande de liquidités pour acheter des bons du Trésor et payer les impôts sur les sociétés".

Ces explications avaient également été avancées par nombre d'observateurs, même si les échéances fiscales sont connues et devraient pouvoir être anticipées.

"Nous avons fait ce qu'il fallait (...) et ces mesures ont été couronnées de succès", a affirmé M. Powell.

"Je pense que pour l'avenir prévisible, nous allons faire le genre de chose que nous avons fait ces deux derniers jours, ces opérations temporaires. C'est l'outil que nous allons utiliser", a-t-il ajouté.

Pour inciter les banques à utiliser leurs fonds disponibles, la Fed va également baisser la rémunération de fonds liés aux réserves réglementaires que doivent détenir les banques.

M. Powell a également indiqué que la Banque centrale pourrait éventuellement reprendre plus tôt que prévu son programme d'achat de titres pour aider à desserrer un peu plus les taux.

La Fed avait déjà décidé fin juillet de cesser de réduire son bilan, qui avait gonflé exponentiellement dans le sillage de la crise financière de 2008 quand elle injectait des sommes énormes dans l'économie américaine pour la redresser, en même temps qu'elle avait annoncé sa première baisse des taux en une décennie.

M. Powell a aussi défendu la Fed de New York qui a été critiquée pour n'avoir pas su anticiper la forte demande sur le marché monétaire ces derniers jours.

"Je doute que quiconque puisse être plus proche de ces marchés et ne mette autant d'efforts à les suivre de près", a-t-il assuré.

afp/rp