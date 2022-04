Matières premières : Le patron du LME reste finalement à la tête de la bourse des métaux de Londres

Londres (awp/afp) - Le patron du London Metal Exchange (LME) Matthew Chamberlain restera finalement à la tête de la célèbre Bourse des métaux de Londres, chahutée récemment par la folle envolée du nickel, a annoncé le Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), propriétaire du LME.

"M. Chamberlain, qui avait annoncé son départ au début de l'année, restera au sein du groupe", a fait savoir la bourse des métaux de Londres dans un communiqué de presse du HKEX publié mercredi sur son site.

"Sa décision lui permet de poursuivre le développement à long terme du LME en tant que principal centre mondial de négociation, de couverture de risque et de détermination des prix des métaux industriels", poursuit le HKEX.

Fin janvier, la bourse des métaux avait annoncé que Matthew Chamberlain quittait le LME pour prendre la tête de Komainu, une entreprise de stockage d'actifs numériques.

Le marché a connu depuis deux semaines chaotiques déclenchées par le conflit en Ukraine, qui ont secoué fin février les échanges de nickel. La gestion de la crise par le LME avait provoqué de vives critiques des investisseurs et attiré l'attention des régulateurs britanniques.

Le métal avait connu le 8 mars dernier une envolée folle jusqu'à plus de 100.000 dollars la tonne - transactions annulées depuis par le LME - puis plus d'une semaine d'interruption des échanges.

La Bourse des métaux de Londres avait ensuite tenté de contenir la volatilité du métal en imposant des limites de mouvement de prix sur le nickel et les autres métaux industriels.

"Je veux continuer à travailler avec l'équipe pour soutenir la santé et l'efficacité à long terme du marché", a indiqué mercredi M. Chamberlain, cité dans le communiqué.

"Nous venons tout juste de commencer à apporter des améliorations positives à long terme au marché des métaux et nous nous engageons à faire du LME un marché encore plus attractif et résilient, avec plus de liquidité et plus de participation", a-t-il ajouté.

Le directeur général du HKEX, Nicolas Aguzin, a pour sa part salué la gestion de Matthew Chamberlain "des événements sans précédent sur le marché du nickel".

M. Chamberlain avait été nommé à la tête du LME en 2017, à l'âge de 35 ans.

Le LME est la filiale depuis 2012 du propriétaire de la Bourse de Hong Kong, le Hong Kong Exchanges and Compensation (HKEX), et propose de multiples contrats à terme sur les métaux non-ferreux (cuivre, aluminium, plomb, zinc, nickel et étain principalement).

afp/rp