Le patronat britannique affirme que la hausse des impôts de Johnson va coûter des emplois.

Les organisations professionnelles britanniques ont critiqué les plans du Premier ministre Boris Johnson visant à augmenter les impôts pour financer la réforme des soins de santé et des services sociaux, affirmant qu'ils ajoutaient un fardeau inutile aux entreprises déjà en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19.

Mardi, Boris Johnson a annoncé son intention d'augmenter les impôts des travailleurs, des employeurs et de certains investisseurs.

Cette annonce a été mal accueillie par les entreprises, qui ont été invitées à payer une augmentation de 1,25 point de pourcentage d'une taxe sur les salaires connue sous le nom de National Insurance (NI).

"Les entreprises s'opposent fermement à une hausse des cotisations d'assurance nationale, car elle constituera un frein à la croissance de l'emploi à un moment absolument crucial", a déclaré Suren Thiru, responsable des questions économiques à la British Chambers of Commerce.

"Cette hausse aura un impact sur la reprise économique au sens large en faisant peser des coûts importants sur les entreprises alors qu'elles sont déjà confrontées à une série de nouvelles pressions sur les coûts, et elle freinera l'esprit d'entreprise nécessaire pour stimuler la reprise."

Les augmentations d'impôts comprennent également une hausse de 1,25 point de pourcentage des taux d'imposition sur les dividendes, ce qui risque d'affecter les propriétaires d'entreprises et les investisseurs qui dépendent des revenus des dividendes.

Le groupe de fabricants Make UK s'est fait l'écho des préoccupations concernant l'impact négatif sur la reprise de la Grande-Bretagne après ce qui a été, en 2020, sa pire crise depuis plus de 300 ans.

"L'histoire économique nous dit que les suppressions d'emplois sont les plus probables lorsque l'économie commence à se rouvrir après un ralentissement, car les entreprises ont besoin de capitaux pour se réinitialiser", a déclaré le directeur général Stephen Phipson.

"Après avoir assisté à des licenciements à grande échelle au plus fort de la pandémie et à l'abandon du système de congés payés, le gouvernement devrait mettre en place des mesures pour protéger les emplois et encourager le recrutement. Une augmentation du NI aurait l'effet inverse".

