Le personnel des forces frontalières de l'aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne, Heathrow, se mettra en grève pendant quatre jours à partir de lundi, pour protester contre les changements apportés à leurs conditions de travail.

Le syndicat Public and Commercial Services (PCS) a déclaré que plus de 300 membres du personnel cesseraient de travailler tôt lundi dans les terminaux 2, 3, 4 et 5.

Un autre syndicat, Unite, a déclaré que ses travailleurs se mettraient en grève à Heathrow du 7 au 13 mai pour protester contre les projets d'externalisation de centaines de fonctions.

L'inflation galopante et la crise du coût de la vie ont entraîné des mouvements de grève répétés en Grande-Bretagne ces dernières années, avec des enseignants, des infirmières, des cheminots et des employés d'aéroport qui ont débrayé pour protester contre les bas salaires et les conditions de travail.

Heathrow a déjà déclaré qu'elle avait mis en place des plans d'urgence en cas de grève et qu'elle était en mesure d'éviter tout impact sur les déplacements des passagers.