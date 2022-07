Le peso argentin glisse sur le marché noir parallèle à son plus bas niveau historique

La dernière chute du peso intervient dans un contexte de doutes croissants sur les perspectives à court terme de l'économie sud-américaine sujette à la crise, suite à un soudain remaniement au début du mois à la tête du ministère de l'économie, où Silvina Batakis a succédé à un prédécesseur perçu comme plus centriste.

Le peso, monnaie malmenée sur le marché informel, a perdu près de 31 % depuis le début de l'année, ce qui correspond à une inflation de 32 % sur la même période, selon des estimations privées.

"Le marché (des devises) est faussé. Nous sommes dans un moment où tout le monde cherche à se couvrir à n'importe quel prix. C'est fou", a déclaré un trader, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

Les épargnants se tournent vers le marché noir en raison du contrôle strict du taux de change officiel, dans un contexte d'incertitude quant à une éventuelle dévaluation, que le gouvernement s'est engagé à éviter à plusieurs reprises.

Les obligations d'État sur le marché local hors cote ont perdu 2 % en moyenne, marquées par une certaine amélioration avec les obligations qui s'ajustent à l'inflation.

Certains analystes estiment que l'inflation atteindra 80 % cette année en raison des tensions internes qui secouent la coalition gouvernementale du président Alberto Fernandez.

Le taux de change officiel du peso s'est affaibli de 0,19% par rapport au dollar mardi, élargissant l'écart avec le taux parallèle à un peu plus de 132%.

"L'écart croissant montre une plus grande tension sur le marché des changes, et génère plus de pression pour une dévaluation du taux de change officiel", a déclaré l'Université nationale d'Avellaneda (UNDAV) dans un communiqué.