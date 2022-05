Le peso colombien et le marché se redressent après l'accession du candidat Hernandez au second tour.

Le gauchiste Gustavo Petro, qui a promis de profonds changements sociaux et économiques, a remporté 40,3 % des voix au premier tour de dimanche, tandis que Hernandez, qui s'est attiré des soutiens pour ses promesses de lutte contre la corruption, a obtenu 28,2 % de manière inattendue.

Hernandez, déjà soutenu par l'ancien candidat de centre-droit Federico Gutierrez et probablement par bon nombre de ses partisans, pourrait être difficile à battre pour Petro.

Le peso était en hausse de 4,89 % à 3 741 pesos par dollar, sa position la plus forte depuis le 18 avril, tandis que la bourse COLCAP était en hausse de 4,43 % à 1 600,21 points.

Petro, ancien maire de Bogota, fait sa troisième candidature à la présidence en promettant la gratuité de l'université publique, l'interdiction de nouveaux projets pétroliers et gaziers et une réforme des retraites pour assurer des paiements aux plus pauvres.

Hernandez, un fils de fermier qui a fait fortune dans la construction de logements sociaux, affirme qu'il réduira la taille du gouvernement et utilisera les économies réalisées pour rembourser la dette étudiante, qu'il réduira la taxe sur la valeur ajoutée de près de la moitié pour la ramener à 10 % et qu'il combinera un groupe de subventions en un seul revenu de base.

Hernandez, qui finance sa propre campagne et a évité la publicité traditionnelle en faveur de vidéos TikTok excentriques, est largement perçu comme plus amical envers le marché - qui était fermé lundi.

"Hernandez est perçu comme moins négatif... il représente une certaine continuité en termes de liberté économique et de libre entreprise", a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics.

"Les marchés ont entamé un important rallye parce que la possibilité d'un changement disruptif n'est désormais plus le scénario de base", a déclaré Sergio Olarte, économiste en chef pour la Colombie à la Banque Scotia.

Malgré les références commerciales de l'homme de 77 ans, Capital Economics a déclaré dans une note lundi que Hernandez pourrait représenter une plus grande menace que Petro.

"Ni Hernandez ni Petro ne sont susceptibles de resserrer la politique budgétaire pour réduire les risques liés à la dette publique, tandis que tous deux préconisent des barrières commerciales plus élevées, ce qui est de mauvais augure pour les perspectives de croissance de la Colombie", indique la note.

" Le plan (d'Hernandez) de réduction des impôts ferait bondir le ratio dette publique/PIB (même si nous pensons qu'il continuerait à augmenter sous Petro également) ", ajoute-t-elle. "À moyen terme, le projet d'Hernandez de relever les barrières commerciales pèserait sur la productivité et la croissance économique (Petro semble préconiser une protection commerciale plus modérée)."

Les deux hommes, qui se sont tous deux engagés à mettre pleinement en œuvre un accord de paix conclu en 2016 avec les rebelles des FARC et à rechercher des pourparlers avec le groupe de guérilla restant, l'ELN, s'affronteront à nouveau le 19 juin.

Hernandez a repoussé les accusations selon lesquelles il représenterait désormais les partis de droite du pays, affirmant qu'il acceptera toute personne souhaitant voter pour lui, mais qu'il ne négociera pas de politiques en échange d'alliances.