Le peso colombien et le marché sont en baisse après la victoire du gauchiste Gustavo Petro à la présidentielle.

Petro a promis de s'attaquer aux profondes inégalités avec des redistributions de pensions, un enseignement universitaire gratuit et d'autres programmes sociaux.

L'élection de l'ancien guérillero du M-19 marque un changement radical pour un pays encore marqué par des décennies de conflit, avec de nombreux électeurs frustrés par l'establishment politique de droite. Près de la moitié des Colombiens vivent dans la pauvreté.les analystes ont prédit des marchés volatils à court terme, les investisseurs attendant les nominations ministérielles.

M. Petro a proposé quelques modérés - dont d'anciens ministres et un ex-banquier central - comme candidats possibles pour diriger son ministère des finances.

Même un choix orthodoxe ne permettrait pas de "dissiper les incertitudes autour de la gestion des finances publiques et du bilan extérieur de la Colombie", a déclaré Morgan Stanley dans une obligation mardi.

Le peso était en baisse de 2,74 % à 4 012 pesos par dollar par rapport à son niveau de vendredi, après avoir chuté de près de 5 % dans les premières minutes de négociation, soit sa plus forte baisse intrajournalière depuis fin 2008.

Pendant ce temps, l'indice MSCI COLCAP a chuté de 5,25 % à 1 377,69 et les actions Ecopetrol ont baissé de 11,2 % à 2 450 pesos par action.

Les propositions de Petro ont fait sursauter certains investisseurs, notamment l'interdiction de nouveaux projets pétroliers pour des raisons environnementales, bien qu'il ait promis de respecter les contrats en cours.

"À court terme, nous nous attendons à ce que l'administration cherche à élargir sa coalition et ne prévoyons pas de propositions politiques disruptives ; en ce qui concerne les risques, le secteur pétrolier et le système de retraite sont susceptibles d'être soumis à plus d'incertitude", a ajouté Morgan Stanley.

Les écarts de la dette du gouvernement colombien par rapport aux bons du Trésor américain ont augmenté jusqu'à 411 points de base, mesurés par l'indice EMBIG-D de JPMorgan, le plus haut depuis qu'il a atteint 419 points de base le 14 juin, contre une clôture de 383 points de base vendredi. L'écart moyen mobile sur 50 jours s'établit à un peu moins de 370 pb.

Les prix des obligations libellées en dollars sont passés de 0,36 cents sur le dollar pour une échéance de 2023 à près de 3,5 cents pour une obligation de 2033. Les échéances 2051 et 2061 ont baissé respectivement de 1 cent et 1,9 cent. Le rendement des obligations varie entre 4,2 % et 7,9 % selon les échéances.

Les obligations locales TES arrivant à échéance en mars 2031 avaient un rendement de 11,74 %, contre 11,29 % à la clôture de la bourse vendredi.

Lundi était un jour férié en Colombie.