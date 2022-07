Le peso du marché noir argentin s'effondre après le remaniement du ministère de l'économie.

Le pays d'Amérique du Sud a des taux de change très divergents en raison d'un contrôle strict des devises qui limite les achats de dollars à seulement 200 dollars par mois, poussant les gens vers les marchés parallèles et informels où ils paient deux fois le prix des billets verts.

La monnaie locale sur le taux de change officiel s'est affaiblie de 0,5 % pour atteindre environ 126 par dollar, ce qui est conforme à la normale, tandis que le peso du marché noir a plongé à 280 par dollar avant de remonter à 268, soit à quelque 113 % du taux officiel.

Le président argentin Alberto Fernandez a nommé Silvina Batakis comme nouveau ministre de l'économie tard dimanche, après la démission surprise du ministre de longue date Martin Guzman, dans un contexte de crise économique croissante et de tensions au sein du gouvernement.

La sortie de Guzman, l'architecte d'un accord de 44 milliards de dollars scellé cette année avec le Fonds monétaire international (FMI), a fait remonter à la surface les divisions au sein du gouvernement et a écorné une présidente Fernandez déjà affaiblie avant les élections de l'année prochaine.

Les contrôles des devises en place depuis 2019 ont maintenu le taux de change officiel du peso sur une trajectoire d'affaiblissement lent, mais l'écart avec les marchés parallèles populaires est devenu de plus en plus important compte tenu des crises économiques tourbillonnantes, de l'inflation élevée et des craintes liées à la dette.

Les investisseurs craignent une évolution vers une politique économique hétérodoxe, ou non orthodoxe. Guzman était considéré comme une influence plus modératrice, tandis que Batakis est plus étroitement aligné avec l'aile gauche plus dure de la coalition péroniste au pouvoir qui veut plus de dépenses pour aider à réduire les niveaux élevés de pauvreté.

Le cabinet de conseil local Portfolio Personal Inversiones a déclaré que Batakis serait probablement largement dirigé par les "Kirchneristes" autour du vice-président. Citi a convenu qu'elle ne créerait pas la même "force d'équilibre" au Vice-président que Guzman.

"Bien que nous pensions que Batakis n'est pas nécessairement une kirchneriste 'pure et dure', d'un point de vue idéologique, elle est plus proche de (la vice-présidente) Cristina Kirchner que Guzman", a écrit la banque.

La porte-parole de la présidence, Gabriela Cerruti, a déclaré à la radio locale qu'il n'y aurait "aucune modification" sous Batakis.

"L'orientation économique est garantie. Les objectifs (avec le FMI) pour le premier trimestre ont été pleinement atteints. Maintenant, Silvina doit s'asseoir et prendre en charge le ministère et proposer son propre schéma de fonctionnement", a déclaré Mme Cerruti.

