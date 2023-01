Le pessimisme des consommateurs britanniques s'accentue alors que l'inflation atteint des sommets - sondage

L'institut de sondage YouGov et le cabinet de conseil Cebr ont déclaré que leur indice global de confiance des consommateurs a augmenté d'un point par rapport à novembre, bien qu'à 95,9, il reste coincé en territoire négatif. En décembre 2021, il se situait à 110,0.

"Bien que nous nous attendions à ce que l'inflation continue à s'atténuer tout au long de 2023, les consommateurs ressentiront toujours le pincement de la hausse des prix des denrées alimentaires et ceux qui sont exposés à des taux hypothécaires plus élevés verront leurs coûts mensuels augmenter de manière significative", a déclaré Kay Neufeld, directeur et responsable des prévisions chez Cebr.

L'enquête a montré que les consommateurs étaient inquiets de la perte de valeur de leur maison mais qu'ils étaient plus confiants quant aux perspectives de leurs finances.

Le taux d'inflation de la Grande-Bretagne a atteint son plus haut niveau en 41 ans, soit 11,1 %, en octobre, mais a ralenti à 10,7 % en novembre. La Banque d'Angleterre pense qu'il ralentira à environ 5 % d'ici la fin 2023.

YouGov a déclaré que son enquête était basée sur 6 000 entretiens réalisés au cours du mois de décembre.

Une enquête distincte sur la confiance des consommateurs menée par l'institut de sondage GfK le mois dernier a également montré une légère augmentation de l'optimisme en décembre, mais les chiffres publiés plus tôt cette semaine ont montré que les dépenses de consommation étaient à la traîne de l'inflation.