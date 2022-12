Le petit ami de Breonna Taylor règle les poursuites engagées à la suite d'une descente de police bâclée

Kenneth Walker a intenté des poursuites contre la ville devant les tribunaux d'État et fédéraux, affirmant que des officiers en civil ont violé ses droits lorsqu'ils ont fait irruption dans l'appartement de Taylor alors que le couple dormait et l'ont tuée le 13 mars 2020, au cours de la descente bâclée.

La mort de Taylor "hantera Kenny pour le reste de sa vie", a déclaré Steve Romines, l'avocat de Walker, dans une déclaration au Washington Post lundi. "Il vivra avec les effets d'avoir été mis en danger à cause d'un mandat falsifié, d'avoir été victime d'une grêle de coups de feu et d'avoir subi la mort inimaginable et horrible de Breonna Taylor."

Ni Romines ni un avocat de la ville de Louisville n'étaient immédiatement disponibles pour un commentaire.

Walker a tiré une fois sur ce qu'il a dit croire être des intrus. Trois officiers de police ont répondu avec 32 tirs, dont aucun n'a touché Walker mais six ont atteint Taylor, la tuant. Walker a été arrêté et accusé de tentative de meurtre, mais les charges ont été baissées.

Le meurtre de Taylor, ainsi que d'autres meurtres en 2020 de George Floyd à Minneapolis et d'Ahmaud Arbery en Géorgie, entre autres, ont suscité l'indignation et galvanisé les protestations qui ont atteint leur apogée au cours de cet été.

Son meurtre a également mis en lumière les raids sans préavis, une tactique policière controversée qui peut être dangereuse pour les policiers et les civils.

En août, les procureurs américains ont inculpé quatre anciens officiers de police de Louisville pour leur rôle dans le raid. Les accusations fédérales sont intervenues cinq mois après qu'un jury du Kentucky ait acquitté l'ancien détective Brett Hankison pour mise en danger délibérée. Les balles perdues de Hankison pendant le raid ont touché un appartement voisin.