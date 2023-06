Les prix du pétrole brut Brent ont peu changé en début de journée vendredi, mais devraient enregistrer leur première hausse mensuelle de l'année, la forte réduction des stocks de pétrole et les plans de réduction de la production de l'OPEP l'emportant sur les craintes de la demande liées à la hausse des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en septembre ont baissé de 19 cents, soit 0,3%, à 74,32 dollars à 0015 GMT. Le contrat moins négocié du premier mois, qui expire vendredi, était en baisse de 12 cents à 74,22 $.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) était en baisse de 21 cents, soit 0,3%, à 69,65 dollars.

Les deux indices de référence ont légèrement augmenté jeudi et étaient en voie de gagner plus de 2 % pour le mois.

Les marchés se sont inquiétés d'un resserrement de l'offre après que l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) ait déclaré que les stocks de brut avaient baissé de 9,6 millions de barils au cours de la semaine achevée le 23 juin, dépassant de loin la baisse de 1,8 million de barils que les analystes avaient prévue lors d'un sondage Reuters.

Cette baisse fait suite aux projets de l'Arabie saoudite de réduire sa production d'un million de barils par jour à partir de juillet et à un accord plus large de l'OPEP+ visant à limiter l'offre jusqu'en 2024.

Les gains enregistrés au début de la journée de vendredi ont toutefois été limités par les craintes d'une hausse des taux d'intérêt.

La Réserve fédérale est susceptible de reprendre sa campagne de hausse des taux après une pause au début du mois, a indiqué jeudi le président de la Fed, Jerome Powell, alors qu'une nouvelle série de données économiques américaines plus fortes que prévu a souligné pourquoi un nouveau resserrement monétaire est probablement nécessaire pour freiner l'inflation.

Les marchés attendent également les rapports sur l'indice des directeurs d'achat en Chine, qui donneront un premier aperçu de la façon dont les secteurs de l'usine et des services de la plus grande économie de la région se sont comportés en juin. La reprise de la demande chinoise de pétrole au second semestre sera déterminante.

Les données sur le nombre de plateformes pétrolières aux États-Unis, un indicateur de l'offre future, seront également publiées plus tard dans la journée. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Leslie Adler)