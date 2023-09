Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques jeudi, après avoir atteint leur plus haut niveau en 2023 lors de la session précédente, alors qu'une forte baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis a renforcé les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 16 cents pour atteindre 96,71 dollars le baril à 0001 GMT.

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 20 cents à 93,88 dollars.

Les stocks de brut américains ont baissé de 2,2 millions de barils la semaine dernière pour atteindre 416,3 millions de barils, selon les données du gouvernement, dépassant de loin la baisse de 320 000 barils attendue par les analystes lors d'un sondage Reuters.

Les stocks de brut au centre de stockage de Cushing, Oklahoma, point de livraison des contrats à terme sur le brut américain, ont diminué de 943 000 barils au cours de la semaine pour atteindre un peu moins de 22 millions de barils, le niveau le plus bas depuis juillet 2022, selon les données.

Les stocks de Cushing se sont rapprochés de leurs niveaux historiques les plus bas en raison de la forte demande de raffinage et d'exportation, ce qui suscite des inquiétudes quant à la qualité du pétrole restant au centre de stockage et à la possibilité qu'il tombe en dessous des niveaux minimums d'exploitation.

Les prélèvements de brut font suite à des réductions de production de 1,3 million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année par l'Arabie saoudite et la Russie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, connus sous le nom d'OPEP+.

Le président Vladimir Poutine a ordonné à son gouvernement de veiller à ce que les prix de détail des carburants se stabilisent après une hausse due à l'augmentation des exportations.

En réponse, son vice-premier ministre a évoqué des propositions visant à restreindre les exportations de produits pétroliers achetés pour l'usage domestique, ce qui a renforcé les tensions sur le marché. (Reportage de Laura Sanicola ; Rédaction de Jacqueline Wong)