Le pétrole augmente en raison de la prudence du marché face aux inquiétudes concernant l'offre

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 1,32$, soit 1,2%, à 115,45$ le baril à 0040 GMT, ajoutant à un gain de 0,9% lundi. Le contrat de référence a chuté de 7,3 % la semaine dernière, soit sa première baisse hebdomadaire en cinq ans.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont atteint 111,51 $ le baril, soit une hausse de 1,95 $, ou 1,8 %, par rapport à la clôture de vendredi. Il n'y a pas eu de règlement lundi, qui était un jour férié aux États-Unis. Le WTI a chuté de 9,2 % la semaine dernière.

Les inquiétudes concernant l'offre soutiennent le marché, alors que les sanctions occidentales sur le pétrole russe mordent et que des questions subsistent sur la façon dont la production russe pourrait baisser en raison des sanctions sur les équipements nécessaires à la production, selon les analystes.

"Le marché reste prudent quant aux perturbations du pétrole russe à mesure que les sanctions européennes entrent en vigueur", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

La tension entre les préoccupations relatives à l'offre et l'incertitude sur la croissance mondiale face à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt devrait se manifester sur le marché pendant un certain temps, selon les analystes.

"C'est une tension que nous allons voir se déployer pour le reste de cette année", a déclaré Justin Smirk, économiste principal chez Westpac.

Selon lui, le risque de destruction de la demande n'est pas clair, étant donné que l'économie mondiale se remet encore de l'effondrement du COVID.

"On craint une récession, mais nous n'en sommes pas là. La reprise est toujours là", a déclaré M. Smirk.

Les données hebdomadaires sur les stocks pétroliers américains seront retardées d'un jour cette semaine en raison du jour férié du lundi, les données industrielles de l'American Petroleum Institute pour la semaine se terminant le 17 juin étant attendues mercredi et celles de l'U.S. Energy Information Administration jeudi.