Le pétrole a augmenté dans les premiers échanges asiatiques mercredi, soutenu par le resserrement de l'offre mondiale de brut avant une réunion des ministres de l'OPEP+.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 6 cents à 90,98 dollars le baril à 0004 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI), a augmenté de 11 cents à 89,34 dollars le baril.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, ou OPEP+, devrait maintenir sa politique de production inchangée lors de sa réunion de mercredi, après que les membres, l'Arabie saoudite et la Russie, aient prolongé les réductions de production jusqu'à la fin de l'année.

L'Arabie saoudite devrait augmenter son prix de vente officiel de novembre du brut léger arabe à l'Asie pour le cinquième mois consécutif, selon une enquête de Reuters.

La Russie ne fixe pas de délai pour l'interdiction des exportations de carburant qu'elle a introduite le mois dernier et qui restera en place aussi longtemps que nécessaire pour stabiliser les prix et remédier aux pénuries sur le marché intérieur, a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak, cité par Interfax.

En ce qui concerne l'offre américaine, les données de l'industrie ont montré que les stocks de brut ont diminué d'environ 4,2 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 29 septembre, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi.

Les données du gouvernement américain sur les stocks sont attendues mercredi. Huit analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut avaient baissé d'environ 500 000 barils au cours de la semaine achevée le 29 septembre.

Les prix ont été influencés ces derniers jours par la force du dollar américain, qui a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois par rapport à un panier de devises principales mardi, après que les données sur les offres d'emploi aux Etats-Unis aient indiqué que le marché du travail restait tendu, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à augmenter les taux d'intérêt le mois prochain.

Des taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort rendent le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait freiner la demande de pétrole.

Les investisseurs s'intéressent également à l'agitation politique à Washington. Mardi, les républicains de la Chambre des représentants américaine ont évincé leur chef de file pour la première fois de l'histoire, alors que les querelles de parti ont plongé le Congrès dans un nouveau chaos, quelques jours seulement après avoir évité de justesse une fermeture du gouvernement. (Reportage de Laura Sanicola, édition de Gerry Doyle)